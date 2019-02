Zwei weitere mobile Lebensretter in der Ortschaft Bohmte CC-Editor öffnen

Der Defibrillator wird im Eingangsbereich des Edeka-Marktes in Bohmte aufgestellt. Im Bild Vertreter von DRK, Gemeinde, Ortsrat, Sparkasse und Sozialverband. Weitere Defi-Standorte in der Ortschaft sind das Hallenbad sowie das Landgasthaus Gieseke-Asshorn. Foto: Rainer Westendorf

Bohmte. Zwei weitere Defibrillatoren sind in der Ortschaft Bohmte an öffentlich zugänglichen Plätzen aufgestellt worden. Nämlich im Eingangsbereich des Edeka-Marktes Kuhlmann sowie im Landgasthaus Gieseke-Asshorn. Vor Kurzem wurden bereits zwei dieser Lebensretter im Hallenbad Bohmte sowie im Caritas-Pflegezentrum St. Agnes in Hunteburg platziert.