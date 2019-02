Altkreis Wittlage. Immer mehr Unternehmen in der Region bieten gemeinsam mit der Privaten Hochschule für Wirtschaft und Technik (PHWT) Diepholz das Duale Studium an. „Viele erkennen gerade jetzt die deutlichen Vorteile dieser Möglichkeit des Studierens während der Ausbildung“, sagt Prof. Dr. Ludger Bölke, Präsident der PHWT mit Mitgliedsbetrieben aus dem Wittlager Land.

„Sie sehen im Angebot des Dualen Studiums mit der PHWT eine Chance, frühzeitig gute Mitarbeiter zu gewinnen", so Bölke.

Denn die Möglichkeit des Studierens während der Ausbildung werde von Schulabsolventen als sehr attraktiv angesehen. Daher setzten auch immer mehr kleine und mittelständische Unternehmen der Region auf das Duale Studium, um guten Nachwuchs zu finden und an sich zu binden. Mit dem Dualen Studium würden jene erreicht, die zum Studium tendierten, aber sich ebenso eine Ausbildung vorstellen könnten.

Denn für so manchen Schulabsolventen sei es interessant oder sogar notwendig, schon direkt Geld zu verdienen, eine Stelle in Aussicht zu haben und zudem einen Hochschulabschluss zu erwerben.

Die Praxiserfahrung

In der Zeit, in der andere Studierende ihren Bachelor absolvieren, erwerben Studierende der PHWT zusätzlich einen Berufsabschluss vor der Handwerks- beziehungsweise der Industrie- und Handelskammer und können gelerntes Theoriewissen durch Praxiserfahrung im Unternehmen ergänzen. Die Studierenden erhalten eine Ausbildungsvergütung und sind somit finanziell unabhängig.

„Immer mehr Unternehmen setzen auf ein Duales Studium mit uns, da sie sich hier in guten Händen fühlen und kein Risiko eingehen“, betont Prof. Dr. Bölke: Denn die Studierenden seien von Anfang an umfassend betreut und die Abstimmung zwischen PHWT und Unternehmen sei sehr eng. „Die Mitgliedsbetriebe werden regelmäßig über die Arbeit der PHWT informiert.“ Es gebe Mitgliederversammlungen, Projektpräsentationen in Diepholz und Koordinierungstreffen in Vechta und Diepholz.

Auch Weiterbildungskurse

Die PHWT, deren Hauptgesellschafterin die Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup Stiftung ist, „orientiert sich im Rahmen der akademischen Ausbildung stark an den Wünschen und Vorgaben der Unternehmen“, so der Präsident. Die Kooperation beschränke sich jedoch nicht auf das Duale Studium. Die PHWT biete auch Weiterbildungskurse an.