Hunteburg. Der Schützenverein Hunteburg blickte auf seiner Mitgliederversammlung auf das vergangenen Jahr. Sportberichte und Wahlen zum Vorstand standen unter anderem auf der Tagesordnung des Abends.

Nach der Begrüßung durch den Präsidenten Stefan Bockrath wurden die Rechenschaftsberichte der einzelnen Vorstandsmitglieder vorgetragen. Dabei lobte der Vorstand unter anderem die hohe Mitgliederzahl von 632 gelobt. „Wir können mit Zuversicht in die Zukunft gehen“, sagte Präsident Stefan Bockrath.

Außerdem konnten in über das Jahr verteilten Wettkämpfen viele Siege errungen werden. So gewann die Damen- und die Herrenmannschaft den Gemeindepokal. Auch im Einzel der Damen ging der erste Platz an eine hunteburger Schützin. Hier setzte sich Birgit Helling durch.



Die Bogensportabteilung

In der Bogensportabteilung konnten sich auf Landesebene Celina Wlecke und Jörg Schulte im Freien und in der Halle den ersten Platz sichern. Die Herrenmannschaft, bestehend aus Jörg Schulte, Frank Seifert und Klaus Haarmann, erreichte in der Halle den ersten Platz.

Auf Bundesebene traten vier Hunteburger Bogenschützen an und erreichen Platz 12 (Jörg Schulte), Platz 9 (Celina Wlecke), Platz 26 (Klaus Haarmann) und Platz 48 (Frank Seifert) in der Halle und Platz 4 (Celina Wlecke) und 15 (Jörg Schulte) im Freien. In der Halle Platz 4 und 15 (Celina Wlecke und Jörg Schulte).

Wettkampf um die Königswürde

Eines der wichtigsten Ereignisse für den Verein bleibt aber vor allem der Wettkampf um die Königswürde. 2018 setzten sich dabei der amtierende Kinderschützenkönig Fynn Klanke, der Jugendkönig Steffen Tiesing und, mit einer perfekten Ringzahl von 30 Ringen, Marvin Melenk als Schützenkönig durch.

Zum Ende der Veranstaltung standen die Wahlen in den Vorstand an. Der Hallenwart des Vereins Heiner Ripke trat von seinem Amt zurück. Für ihn wählte die Versammlung Karl-Heinz Harenburg in den Vorstand. Anschließend wurde Cedric Kollorz einstimmig zum stellvertretenden Kommandeur ernannt.