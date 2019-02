Ihre goldene Hochzeit feierten Brigitte und Paul Hammoor am 2. Februar 2019 in Bohmte. Foto: Jana Henschen

Bohmte. Vor 52 Jahren lernten sich Brigitte und Paul Hammoor bei einer Tanzveranstaltung kennen und lieben. Seit 34 Jahren leben sie in Bohmte. Die beiden sind auch bei vielen VfL-Fans bekannt. Das Paar leitete elf Jahre die Kultkneipe "Hüggelmeier" an der Bremer Straße, bevor sie in den Ruhestand gingen.