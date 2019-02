Lemförde. Ein wahres Feuerwerk virtuoser Spielfreude mit Juwelen des Barocks erlebten die Besucher jetzt im Lemförder Rittersaal. Auf Einladung von KulturBunt Lemförde gastierte dort das Kammerorchester „Neue Hofkapelle Osnabrück“, das Christian Heinecke 2015 gründete. Das Motto: „Barocke Stürme“.

„Heute Abend wird es ein ganz besonderes Konzert geben“, sagte Eva Völkening in ihrer Begrüßung, in der sie darauf einging, dass man im November 1978 den Verein für Denkmalpflege (seit 1994 KulturBunt) gegründet habe. „Um den Amtshof und diesen schönen Rittersaal zu retten.“ Jetzt 40 Jahre später sei dies ein Jubiläumskonzert, „das von der Bohnenkamp-Stiftung gefördert wurde. Ein großes Geschenk für uns."

Eine Auftragskomposition

Fulminant eröffnete die „Neue Hofkapelle Osnabrück“ ihr Programm mit Georg Philipp Telemanns „Wassermusik“, einer Auftragskomposition aus dem Jahr 1721, die auch unter dem Titel „Hamburger Ebb’ und Fluth“ bekannt ist. Wie auch Johann Sebastian Bach nannte Telemann seine Orchestersuiten nach dem imposanten Kopfsatz „Ouvertüre“. Seine Ouvertüre C-Dur, die „Wassermusik Ebb‘ und Flut“ beinhaltet zehn Sätze. So sind bereits im Kopfsatz „Ouvertüre“ unterschiedliche nationale Stile erkennbar.

An diesen schließt sich eine lange Folge von Tänzen in stilisierter Form wie Sarabande, Bourrée oder Gavotte an. Bereits hier wurden die große Freude am Klang, am Rhythmus, die Spielfreude, die Akkuratesse und das Temperament, das alles überstrahlte, der Osnabrücker deutlich.

Die nächste Wellenbank

Das Konzert für Blockflöte, Streicher und Basso continua „La tempesta di mare“ (Der Seesturm) F-Dur, RV 433, ist ein adäquates Symbol für Antonio Vivaldis stürmischen Aufstieg. Alle Instrumente werden im ersten Satz „Allegro“ in den Strudel eines Seesturms hineingerissen, der es mit seinen hohen Wellen, seinen peitschenden Winden und Regengüssen den Seeleuten hörbar schwer macht. Im Mittelsatz „Largo“ beruhigt sich das Meer plötzlich und die Matrosen beklagen die Verluste des Sturms. Aber im dritten rollt bereits die nächste Wellenbank heran.

Lebendig, rhythmisch genau und mit einem klangfarbenreichen Musizierstil brillierte das nun etwas abgespeckte Ensemble im Zusammenspiel mit der fantasievollen und atemberaubend perfekten Blockflötenvirtuosin Barbara Heindlmeier.

Nach der Pause ging´s zurück zu Telemann. Mit Witz und Pfiff hat er sein Konzert für Violine, Streicher und Basso continuo in A-Dur, THW 51:A4 „Die Relinge“ geschrieben. „Quietschvergnügtes Violinkonzert, mit dem Telemann das Liebesspiel von Fröschen musikalisch abbilden wollte“, schreibt „Die Zeit“. Im Rittersaal löste es jedenfalls an dieser Stelle frenetischen Jubel aus.

Heinrich Ignaz Franz Biber schuf 1673 seine „Battalia à 10“. Ein Werk, das ungewöhnliche Instrumentaltechniken erfordert, wie beispielsweise col legno, bei dem die Spieler das Holz ihrer Bögen verwenden, um die Saiten ihrer Instrumente zu schlagen oder ein perkussives Pizzicato in „Die Schlacht“, um Kanonenschüsse nachzuahmen. Im Satz „Die liederliche gsellschaft von allerley Humor“ mischt Biber verschiedene deutsche, slowakische und tschechische Volkslieder zu einem Quodlibet (mehrere Melodien gleichzeitig).





In Vivaldis Konzert für Blockflöte, Streicher und Basso continuo g-Moll RV 439 „La Notte“ wird in den ersten vier Sätzen die Angst vor dem Unheimlichen, vor Gespenstern und Spuk geschildert. Im Presto „Fantasmi“ konnte das Auditorium ein wunderschönes Duett zwischen der Flötistin Barbara Heindlmeier und der Theorbe – ein nicht so oft zu hörendes Instrument – mit Susanne Peuker genießen. Übermütig, im Strudel wilder Ausgelassenheit wollte die „Neue Hofkapelle Osnabrück“ das Konzert mit Vivaldis „La Folia“ ausklingen lassen.

Doch aufbrandende Beifallsstürme verstärkt mit Pfeifen und stehenden Ovationen sorgten dafür, dass Christian Heinecke schmunzelnd sagte: „Einen Sturm haben wir noch für Sie: Aus Johann Adolph Hasses Sinfonie op. 5 Nr. 6, g-Moll den ersten Satz „Allegro“.