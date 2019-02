Herringhausen. Geschafft. Der Förderverein des Kindergartens Hummelhof Herringhausen hat einen neuen Vorstand. Neue Vorsitzende ist Peggy Schmidt, die Rainer Wessel in dieser Funktion nach zwei Jahren ablöst.





Die Jahreshauptversammlung fand im Gasthaus Niemann in Leckermühle statt. Der amtierende Vorstand wurde nach zwei erfolgreichen Jahren entlastet. Das erste große Projekt war der bau einer Kräutermauuer, für die Spenden gesammelt wurden. In Richtung des scheidenden Vorstandstemas hieß es: "Wir bedanken uns bei allen Vorstandsmitgliedern für ihre Kreativität und ihren Einsatz in den letzten und vor allem ersten zwei Jahren des Vereins."

Neues Führungsteam

Gespannt waren die Verantwortlichen auf die anstehenden Neuwahlen. allen war klar, dass es in der heutigen Zeit gar nicht mehr so einfach ist, ein ehrenamtliches Amt besetzt zu bekommen. Über den neuen Vorstand des Fördervereins des Kindergartens Hummelhof freut sich auch Kindergartenleiterin Petra Stephan. Vorsitzende ist Peggy Schmidt, Stellvertreterin Maria Heckerdorf. Komplettiert wird das Gremium durch Sandra Gommolla (Schriftführerin), Christine vor dem Berge (1 Beisitzerin), Bernhard Hanke (Kassenwart) und Maria Heckendorf und Cornelia Hanke (2. Beisitzerin), die in Abwesenheit gewählt wurde..