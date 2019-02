Altkreis Wittlage. Immer mehr Grundstücksbesitzer gestalten den Vorgarten mit Schotter oder Platten.der Pflegeaufwand wir dadurch verringert. Ein Trend, der von vielen Bürgern und Kommunalpolitiker kritisch gesehen wird. Gibt es Regelungen im Altkreis Wittlage, wie ein Vorgarten gestaltet werden darf?

Das Thema "Schottergärten" ist in einer Reihe von Städten und Gemeinden bereits diskutiert worden. Einige Kommunen haben Regelungen für die Anlagen beschlossen, andere nicht. Die Vorschriften gelten jeweils im Fall einer Ausweisung eines Neubaugebiets.

So ist im vergangenen Jahr In der Stadt Papenburg die Debatte um Steingärten, also große (teil-)versiegelte Flächen in Vorgärten, neu entfacht. Grund ist eine „Auszeichnung“ einer Seite im sozialen Netzwerk Facebook. Mehrere Grundstücke tauchen auf der Seite





kurz (GdG) auf, die der Biologe und Ornithologe Dieter Wieland gestartet hat.

In seiner jüngsten Sitzung hat sich auch der Rat der Gemeinde Bohmte mit dem Thema beschäftigt. Neubaugebieten. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hatte beantragt, zukünftig in Neubaugebieten keine Schottergärten mehr zuzulassen. Die Bedeutung von Vorgärtenbereichen für den Straßenraum und das nachbarschaftliche Umfeld als Teil des Gesamtbildes und der Freiraumqualität ist von der Gemeinde Bohmte bereits seit einiger Zeit in Bebauungsplänen aufgegriffen worden, indem Festsetzungen zur Begrenzung der Höhe straßenseitiger Einfriedungen getroffen wurden. Regelungen, die es auch in den Gemeinden Bad Essen und Ostercappeln gibt.

Gestalterisch unbefriedigend

"Eine negative Wirkung können Vorgärten aber auch haben, wenn sie gestalterisch unbefriedigend hergestellt werden. Dem kann entgegen gewirkt werden, indem entsprechende Festsetzungen in Bebauungsplänen aufgenommen werden", heißt es im Antrag. Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen entlang der Straßenbegrenzungslinien sollten in fünf Meter Tiefe als Grünflächen angelegt und unterhalten werden, so der Vorschlag. Vorgärten, das heißt, die Bereiche zwischen Straßenbegrenzungslinie und straßenseitiger Gebäudefassade, sollten zu mindestens 80 Prozent als Vegetationsfläche angelegt und als solche dauerhaft erhalten werden.

Letztlich geht es bei der Initiative nicht nur um optische, sondern auch um ökologische Aspekte. "Schottergärten schaden Pflanzen, Insekten und Vögel und geben zu viele Wärme an die Umwelt ab", so die Fraktion.

Antrag abgelehnt

Die Mehrheit im Bohmter Gemeinderat hat den Antrag allerdings abgelehnt. Das Thema sei nicht akut. "Ich habe kaum Schottergärten entdeckt", gab CDU-Fraktionssprecher Marcus Unger seine Eindrücke einer Tour durch die Siedlungen wieder. SPD-Sprecher Thomas Rehme pflichtete Unger bei. "Das ist kein Problem in der Gemeinde." Falls ein Garten Anstoß errege, sei es sinnvoller, die Besitzer einfach anzusprechen.

In den Gemeinden Bad Essen und Ostercappeln gibt es ebenfalls keine Gestaltungsvorschriften. Ein Punkt: Wenn es solche Regelungen gebe, müssten diese ja auch von der Kommune überwacht werden. Das sei unrealistisch, merkte Ostercappelns Bürgermeister Rainer Ellermann dazu an.