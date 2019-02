Henning Rodenbeck mit Kindern aus dem Partnerort des Kirchenkreises in ostafrikanischen Tansania. Foto: Team Rodenbeck

Stemwede-Wehdem. Im Sommer 2018 haben sich elf Jugendliche aus Stemwede und Umgebung auf die Reise in die Partnergemeinde des Kirchenkreises Lübbecke in Bweranyange gemacht. Am 10. Februar berichten sie im Life House in Stemwede-Wehdem über ihre Erlebnisse.