Bohmte. Der Sozialverband will die Aktion „Ist Luisa hier? unterstützen. Dabei geht es um den Schutz vor sexueller Belästigung. Die Aktion war Thema einer Veranstaltung des SoVD-Ortsverbandes Bohmte-Herringhausen in der Gaststätte "Zur Post" in Bohmte.

"Ich denke, das Thema Belästigung von Frauen und Mädchen ist auch hier ein Thema. Deshalb freut es mich besonders, dass dieser Einladung so viele gefolgt sind", sagte der so der SoVD-Ortsverbandsvorsitzende Herbert Ludzay. Neben den SoVD Kreis-Frauenbeauftragten Hanna Nauber und Karin Werner war auch der Kreisvorsitzende Gerd Groskurt der Einladung nach Bohmte gefolgt. Der SoVD will in weiteren Veranstaltungen auf diese Aktion aufmerksam machen.

Kampagne vorgestellt

In einem ersten Beitrag stellte Katharina Wittenbrink aus der Frauenberatungsstelle Stadt und Landkreis Osnabrück die Idee dieser Kampagne vor. Unterstützende Aspekte zu dieser Kampagne steuerten Polizeihauptkommissarin Monika Holtkamp und die Gleichstellungsbeauftragte Karin Helm bei.

In einem Vortrag stelle Julia Bruns, Praktikantin der Hochschule Osnabrück, die das Projekt zur Zeit betreut, Eckpunkte und Hintergründe der Kampagne vor. Sexuelle Belästigung, Grabscher oder Verdacht auf K.O.-Tropfen – diese Kampagne soll Frauen beim Feiern genau davor schützen. Wenn sich eine Frau in einer Situation nicht wohl fühlt, kann sie zum Thekenpersonal gehen und einfach fragen: „Ist Luisa da?“. Das ist der Code, den die Mitarbeiter kennen und mit dem die Frauen unauffällig um Hilfe bitten können. Das Personal ruft ihr daraufhin entweder ein Taxi oder bringt sie in einen sicheren Bereich und entschärft so die Situation, ohne dass es großer Erklärungen bedarf.

Plakate und Aufkleber

Um darauf aufmerksam zu machen, werden Plakate und Aufkleber in verschiedenen Bereichen des Lokals angebracht. Das Konzept werde überwiegend positiv aufgenommen, so die Referentin. Das Kneipenpersonal muss natürlich gut informiert und geschult werden. Zusätzliche Hilfe bietet einen Handlungsleitfaden, der wichtige Hinweise enthält. „Die Frage ,Ist Luisa da?' soll nicht geheim sein. Es ist mehr ein Codewort“, sagte Julia Bruns auf viele Fragen in einer intensiven Diskussion der Anwesenden, die aus den unterschiedlichsten Bereichen nicht nur eigene Erlebnisse sondern auch Darstellungen von Töchtern und Enkelinnen in das Gespräch einfließen lassen.

Unbestritten bleibt auch der Hinweis auf Berichte aus konkreten Situationen, nicht nur in Gaststätten selber, sondern auf Heimfahrten mit dem Bus. In einer Problemsituation spielen Angst und Scham eine erhebliche Rolle. Für manche Frauen in solchen Situationen ist es einfacher, mit so einer „Formel“ nach Hilfe zu fragen.