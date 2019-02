Dielingen. Welch ein Klang! Das Konzert mit dem Orchester des Musikvereins „Altes Amt Lemförde“ ist das erste musikalische Highlight in diesem Jahr in der Dielinger St. Marienkirche gewesen. Zahlreiche Besucher hatten den Weg ins Gotteshaus gefunden und ließen sich von den beschwingten Klängen verzaubern.

Mit der Sinfonie Nr.1 von Johannes Brahms, mit der die Musiker den Konzertabend einleiteten, hatte das Orchester sofort die ganze Aufmerksamkeit der Zuhörer, die anerkennend die großartigen Töne genossen. Stephan Flore steuerte sein Orchester mit tanzendem Dirigentenstab - spürbar seine Freude an der Musik und gleichermaßen an dem Können des Orchesters.

„Wir sind die Marienspezialisten“, erklärte Moderator Stephan Klöpzig augenzwinkernd zu Beginn des Konzertes. Stets wäre das Orchester in Marienkirchen der Region zu Gast. Die Musiker kämen gerne in die Marienkirchen, dort sei es warm und das Publikum sei freundlich.





Nach dem klassischen Auftakt ging es beschwingt weiter mit der „Lustspielouvertüre“ von Kéler Béla sowie der bekannten „West Side Story“ aus der Feder Leonard Bernsteins und dem Ohrwurm „The Second Waltz“ von dem russischen Komponisten Dimitri Shostakovich. Es dürfte ruhig dazu von den Zuhörern ein Walzer aufs Parkett gelegt werden, lud Klöpzig humorvoll ein. „Damenwahl, selbstverständlich!“

Einen besonderen musikalischen Leckerbissen kündigte Klöpzig mit „Spinning Wheel“ an, einem Song der amerikanischen Band Blood, Sweat an Tears. „Unser Schlagzeuger, Karl-Wilhelm Meyerrose fristet sein Dasein stets in der hintersten Reihe. Jetzt darf er singen“, machte der Moderator Lust auf eine gelungene Interpretation.

Im Konzertverlauf wechselten sich gefühlvolle Melodien mit schwungvollen Arrangements gekonnt ab, Musical-Melodien begeisterten genauso wie Jazzrock-Kompositionen, wie „A whiter Shade of Pale“ aus dem Jahr 1967 von Procol Harum.

Verdient waren am Ende die stehenden Ovationen der Zuhörer und die Musiker belohnten