Hüde. Mit Einzug des Winters in Gestalt von Eis, Frost und Schnee war der Dümmer See vier Tage lang zugefroren. Mittlerweile taut die Eisdecke. Doch in der kommenden Woche soll General Winter abermals zurückkehren.

Aus Sicherheitsgründen wurde die Eisfläche an von den Behörden aber nicht freigegeben. Dennoch nutzen viele Schneefans in den vergangenen Tagen die Eisfläche für ihren Freizeitsport auf Kufen. Ein gefährliches Unterfangen.

Brisante Mischung

Ordnungshüter sorgten immer wieder dafür, dass die Eisfläche verlassen werden musste. Am Donnerstag taute der Dümmer See wieder auf. Freitag schneite es und die Sonne hatte Pause. Das Wetter zeigt sich in diesen Tagen unberechenbar.

Meteorologen gehen aber davon aus, dass der Winter weitermacht. Die nicht nur für Autofahrer brisante bis lebensgefährliche Mischung aus Schnee und Regen gibt es hoffentlich nicht mehr. Eines scheint aber derzeit so gut wie ausgeschlossen: Dass es im Februar wie 2017 ungewöhnliche 2,6 oder 3,1 Grad gibt.Temperaturen von 10 Grad und mehr sind in den nächsten Tagen nicht zu erwarten..

Sonne schaut mal raus

In den Tagen bis zum zweiten Februar-Wochenende könnten dann wieder die Plusgrade realistisch sein - allerdings niedrige. Kalt ja, Nachtfröste ja, tagsüber aber auch Plusgrade. So oder so. Bis zum Frühlingsanfang am 20. März gilt es noch einigte Tage winterfest zu überstehen.