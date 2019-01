Spendenübergabe in der Aula der Oberschule Bohmte, wo eine Schülervollversammlung angesagt war. Im Bild von links: Marlene Schriever (Finanzvorstand des Vereins Exil), Jule Schubert und Lilia Ouchikh von der SV. Foto: Karin Kemper

Bohmte. „Guten Morgen, Oberschule“, sagt Schulleiterin Andrea Beyer am Mittwochmorgen in der Aula. Dort ist am Tag der Halbjahreszeugnisse eine Schülervollversammlung angesagt, in deren Verlauf auch der Erlös des Weihnachtsbasars an den Osnabrücker Verein Exil übergeben wird.