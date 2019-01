Stirpe-Oelingen/ Herringhausen. 120 Gäste kamen beim Seniorennachmittag der Ortschaften Herringhausen, Stirpe-Oelingen zusammen, um bei Kaffee und Kuchen zu klönen. Action brachten der Kinder- und Jugendchor der Kirchengemeinde Arenshorst, der Posaunenchor Herringhausen und die "coolen Kids" der Paulusgemeinde Ostercappeln.

Als erstes rief Arnd Sehlmeyer, Moderator des Nachmittags und Ortsbürgermeister von Herringhausen-Stirpe-Oelingen, den Kinder- und Jugendchor der Kirchengemeinde Arenshorst in den Saal in Leckermühle. Die Mädchen zwischen 13 und 18 Jahren sangen Lieder auf englisch, französisch und deutsch. "Es dürfen jetzt alle mitsingen", riefen sie vor dem letzten Lied ins Publikum. Dieser Aufforderung kamen viele Senioren gerne nach und so sangen Chor und Senioren gemeinsam das irirsche Segenslied "Möge die Straße uns zusammenführen" von Markus Pytlik.





Präsente aus dem Ort

Danach klönten die Senioren bei Kuchen und Kaffee im Hotel und Restaurant Leckermühle. Nebenbei verteilten die Organisatoren kleine Nummern-Zettel und so mancher Glückspilz hatte für die Verlosung den richtigen Sitzplatz gewählt. Hubertus Brörmann von der Werbegemeinschaft Bohmte verloste über 20 Preise, die von den Geschäftsleuten aus Bohmte gestiftet wurden – unter anderem Gutscheine für die örtliche Gastronomie, die Apotheke oder das Kleidungsgeschäft. Kurzfristig zur Losfee erkoren, wurde Birte Sehlmeyer, die zuvor im Jugendchor mitsang und auch den nächsten Programmpunkt mitgestaltete.

Posaunenchor und coole Kids





Der Posaunenchor Herringhausen spielte Lieder wie "Kein schöner Land in dieser Zeit" oder aus dem Dschungelbuch "Probier´s mal mit Gemütlichkeit". Auch die beiden 80-jährigen Senioren Friedrich Bühning und Friedrich-Wilhelm Tebbe hatten ihre Musikinstrumente dabei und freuten sich den anderen Senioren etwas vorzuspielen.





Zum Abschluss des Nachmittags sprangen und tanzten "die coolen Kids" der Paulusgemeinde Ostercappeln durch den Saal in Leckermühle. In ihren blauen Kostümen und als Schneemann verkleidet, präsentierten sie ihr Stück „Eisköniginnen mit Schneemann“. Nach ein paar Minuten Pause kamen sie in rosa Kleidern und mit einem großen Pappherz in der Hand wieder in den Saal und zeigten ihre Choreografie zum Lied "Herzbeben“ von Helene Fischer.

Nächster Seniorennachmittag: 2. September 2019

Kurios: der Seniorennachmittag 2018 organisierte Petra Lübker von der Gemeinde Bohmte für Anfang 2019. Eigentlich findet der Seniorennachmittag im Rahmen des jährlichen Erntefestes statt. Da 2018 aber das 625-jährige Jubiläum von Stirpe-Oelingen mit einem Festumzug und großem Programm gefeiert wurde, fiel der neue Termin ins neue Jahr. Der Seniorennachmittag 2019 wird aber wieder wie üblich nach dem Erntefest am Montag, 2. September 2019, stattfinden.