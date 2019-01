Herringhausen. Geschafft. Für die neuen Krippenräume der Kita Hummelhof in Herringhausen liegt die Betriebserlaubnis vor. So können die Kleinen jetzt seit einigen Tagen ihr neues Zuhause erobern.

Kindergartenleiterin Petra Stephan sagt beim Besuch der Vertreter der Ortschaft und der Gemeinde am Freitag: „Alle sind begeistert. Erzieherinnen, Eltern und noch mehr die Kinder. Wenn ich in die Krippe geschaut habe, um zu sehen, wie es läuft, haben mich die Kleinen immer wieder umarmt. Und das tun sie nur, wenn sie sich ganz doll freuen.“

Höchstes Lob

Und wenn Sabine Bretzke von der Landesschulbehörde beim jüngsten Besuch sagte: „So stelle ich mir eine Krippe vor“, weiß Erste Gemeinderätin Tanja Strotmann: „Ein größeres Lob kann man eigentlich nicht bekommen.“ Alexandra Lösche-Uhtbrok von der Gemeinde ergänzt: „In der ersten Woche brauchten die Mädchen und Jungen kein Spielzeug, sie haben erst einmal die ganzen Gerätschaften erkundet.

Keine Altersgrenze

Krippenkinder gibt es in der Kita Hummelhof seit dem Jahr 2016. Aufgenommen werden konnten zunächst (weil es noch keine speziellen Krippenräume gab) Kinder ab einem Jahr. Das wiederum ist jetzt anders. Die Frage: „Kommen jetzt auch ganz Kleine?“, beantwortete die Kindergartenleiterin: „Eher nicht, aber es gibt eine Anfrage.“ Ortsbürgermeister Arnd Sehlmeyer erkundigte sich nach der Altersgrenze. Stephan: „Es gibt keine. Theoretisch können wir Kinder gleich nach der Geburt aufnehmen.“ Mit dem Umzug in die neuen Räume, den erst einmal die Mädchen und Jungen der bestehenden Krippengruppe in Angriff nahmen, kamen am Mittwoch die neu angemeldeten Kinder hinzu. Für die Gruppe sind drei Erzieherinnen zuständig.

Schlafen unter Aufsicht

Ein Schlafraum mit Bettchen für alle 15 möglichen Krippenkinder (ein Platz ist derzeit noch frei) ist in einer Krippe Pflicht. Architekt Martin Nordhoff verweist bei einem kurzen Rundgang darauf, dass zur Ausstattung indirektes Licht gehört. Wichtig auch: Die Kleinen schlafen nie ohne Aufsicht. Es könnte ja etwas Unvorhergesehenes passieren.

Duschpool und Staumöglichkeit

Für besondere Aufmerksamkeit sorgt der Wasch- und Wickelraum. Stephan: „Wir wollten gern, dass man im Bad auch mit Wasser spielen kann, um die Wahrnehmung der Kinder zu fördern.“ Bunte Minikacheln, Rundungen und ein Duschpool, in dem auch gemalt werden soll, gehören ebenso dazu wie ein Waschbecken mit unterschiedlichen Höhen und Staumöglichkeit.

Nach Wunsch gebaut

Im Gruppenraum, darin sind sich Planer und Nutzer einig, wurde an alles gedacht, was für Krippenkinder wichtig ist. Das reicht von einem Boden mit unterschiedlichen Belägen bis zu einem Kletter- und Spielhaus mit Schräge, das ein Tischler aus Linne so gebaut hat, wie es die Herringhauser wollten. Dort ist klar: „Wer bis nach oben kommt, gehört zu den Großen.“

Tag der offenen Tür geplant

Übrigens: Die offizielle Einweihung, verbunden mit einem Tag der offenen Tür, soll erfolgen, wenn rund um den Krippenneubau alles fertig ist – auch die Außenanlagen.