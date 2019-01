Bohmte. Kreativ und farbenfroh verwandelte sich die Christophorus-Schule Bohmte jetzt für drei Tage in ein großes Atelier. Grund dafür war das Kulturwerk Bildende Kunst „KunstMachtSchule“ aus Osnabrück

Die Künstler Monika Witte und Birgit Kannengießer boten den Erst-, Zweit-, Dritt- und Viertklässlern ein Aktionsprogramm mit Farbe und jede Menge Freiraum für Experimente an. Das Thema: „Winde wehen, Schiffe gehen…“.

Besonders erfreut zeigte sich Schulleiterin Nicole Lehnen darüber, dass dieses besondere Projekt vom „Bildungsfonds“ der Bildungslandschaft Wittlager Land sowie von der Sparkasse (PS Zweckertrag) bezuschusst wurde. Und: „Ein großes Kompliment auch an unseren Hausmeister Dieter Westphal, der das zugelassen hat, dass wir mit Farbe arbeiten. Er hat aber auch mitgeholfen, einen Klassenraum dafür auszulegen“, hebt die Pädagogin hervor, die weiter ergänzt: „Den Kontakt nach Osnabrück hat uns unsere pädagogische Mitarbeiterin Martina Battiston vermittelt.“

Ästhetisches Empfinden

„Die beiden Künstlerinnen sind vorab zu uns in die Schule gekommen und haben sich angeschaut, wie die Bedingungen sind, um ein individuelles Konzept zu erstellen“, erläutert Nicole Lehnen. Mit dem Kollegium sei dann erörtert worden: Was wollen wir? Was könnten wir gut gebrauchen? Was könnte unsere Schule verschönern? Dabei machten Birgit Kannengießer und Monika Witte deutlich: „Wir schaffen einen Erfahrungsraum, in dem die Schüler ihre individuellen Vorstellungen einbringen können. Falsches gibt es nicht! Was zählt sind Farben und Formen, die in einem gemeinsamen Arbeitsprozess entstehen.“

Betont wurde zudem, dass die Arbeit in der Gruppe unter ihrer Anleitung das ästhetische Empfinden der Kinder steigern und das soziale Verhalten fördern werde. „Wir arbeiten nicht ergebnisorientiert sondern prozesshaft“, so die Osnabrückerinnen, die jedes Schulprojekt für alle Beteiligten als ein Experiment ansehen.

Zum Projektstart wurden die Klassen in zwei Gruppen aufgeteilt, wobei die erste und die dritte Klasse sowie die zweite und vierte zusammengelegt wurden. In drei Werkstätten herrschte sodann ein munteres Treiben und man sah es den Mädchen und Jungen förmlich an, wie viel Spaß sie an diesem Aktionsprogramm nebst Thema hatten und mit wie viel Feuereifer sie dabei waren.

Wie Wasser am Meer

„Wir haben besprochen, wie Wasser am Meer, am Fluss, in der Badeanstalt aussieht und welche Farbe es hat. Oder die Gischt - wo es dunkel, wo es hell ist“, veranschaulicht Birgit Kannengießer in der Werkstatt „Farben“. Danach habe man in vielen Eimern Farbe angerührt. „Es ging auch darum, dass wir unterschiedliche Blautöne thematisiert haben“, fügt Monika Witte hinzu. Um zu starten, sei in die Mitte des Raumes eine lange Leinwand gelegt worden, unter der streckenweise Tische, oder Stühle standen. „So konnte die Farbe fließen, mit der wir einen Fluss erstellt haben. Anschließend habe man überlegt, dass im Meer auch Inseln sein können, „die wir mit der Abklatschtechnik gemacht haben. So sind verschiedene Formen herausgekommen, die wir bearbeitet und mit Leben gefüllt haben“, geht Monika Witte auf weitere Arbeitsschritte ein.

Transparentpapier ausgerollt

Nach einer Pause hatten die beiden Dozentinnen im Klassenraum Transparentpapier ausgerollt und für jedes Kind ein Stück Kreide bereitgelegt. Thematisiert wurde nun in der Werkstatt „Zeichnen und Falten“: Wie hören sich Wasser, Sturm oder ein Boot an? Nachdem sich alle Schüler an der langen Bahn entlang verteilt hatten, wurde jedes Geräusch zum Beispiel mit einer Linie oder wellenförmig aufgezeichnet, sodass wiederum verschiedene Blau- und Grüntöne entstanden. Danach wurden mit viel Akribie aus diesem Papier Schiffe in unterschiedlicher Größe gefaltet.

„Bauen und Gestalten“

In der letzten Werkstatt wurden Flugobjekte gebaut. „Wir stellen uns vor, wenn man im Wasser auf einer Luftmatratze liegt und nach oben schaut, was kann da alles fliegen? Hubschrauber, Bienen, Ufos…“, erklärt Birgit Kannengießer zur Werkstatt „Bauen und Gestalten“. In kleinen Gruppen bauten die Schüler diese Objekte aus Ästen verschiedener Stärke, Draht und Klebeband. Und damit sich die Kinder zwischendurch etwas verausgaben konnten oder auch ihren Kopf wieder frei bekamen, lud Nicole Lehnen sie zum freien Spielen in die Turnhalle ein.

„Wir fertigen aus vielen kleinen Werkstätten, in denen einzelne Sachen erarbeitet werden, zum Schluss ein großes Ganzes“, akzentuiert Monika Witte, dass alle Arbeiten zu einer Installation zusammengefügt werden. „Ein Thema mit unterschiedlichen Varianten.“ Diese Installation wurde von den Kindern am dritten Tag voller Stolz präsentiert – auch für alle interessierten Eltern