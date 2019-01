Bohmte. Thomas Niermann ist direkt gegenüber dem alten Feuerwehrhaus in Bohmte aufgewachsen, sodass ihm schon in jungen Jahren klar war: Irgendwann muss ich in die Feuerwehr. Seit 2000 ist er Ortsbrandmeister der Bohmter Feuerwehr. Aber mittlerweile sind seine Tage gezählt….

„Unsere Familie hatte überhaupt keinen Kontakt zur Feuerwehr und mein Vater ist auch nie dort drin gewesen“, schildert der gebürtige Bohmter schmunzelnd. Zu seiner Intention, als er 18-jährig in die Bohmter Feuerwehr eintrat, sagt er spontan: „Ich wollte anderen Menschen in Notlagen helfen.“ Seine Laufbahn begann er als Feuerwehranwärter, später dann Feuerwehrmann. Anfang 2000 fragte man den heute 50-Jährigen: „Ob ich mir vorstellen könnte, den Posten als Ortsbrandmeister zu übernehmen.“ All das leistet Niermann ehrenamtlich, der auch beruflich für die Sicherheit bei seinem Arbeitgeber, der KME Osnabrück zuständig ist.

Ausbildung an den Fahrzeugen

„Was für mich als Ortsbrandmeister interessant ist: Der jüngste Kamerad ist 16 Jahre alt, der älteste 65. Das heißt, man muss alle 48 Kameraden unter ‚einen Hut‘ bringen.“ Zu den weiteren Aufgaben von Thomas Niermann gehört zudem, alle zwei Wochen den anstehenden Dienstabend zu gestalten. „Da steht die Ausbildung an den Fahrzeugen ebenso an, wie das Verlegen von Schläuchen oder das Trainieren mit den Pumpen, um sie in Gang zu halten. Wir fahren aber auch schon mal irgendwohin, um uns etwas anzuschauen.“

Neues Feuerwehrverwaltungsprogramm

Des Weiteren pflegt der Ortsbrandmeister sämtliche Daten, schreibt Einsatzberichte „und bei Einsätzen bin ich automatisch der Einsatzleiter.“ Bei Veranstaltungen wie „Menschen in Bohmte“ sei die Feuerwehr als helfende Hand im Einsatz, um beispielsweise beim Auf- und Abbau zu helfen. Und natürlich klingelt bei Thomas Niermann auch des Öfteren das Telefon. „Gerade bekommen wir ein neues Feuerwehrverwaltungsprogramm, das alles überwachen soll. Zum Beispiel die Atemschutzgeräteträger, wann muss wer zur Untersuchung oder wer muss im Jahr zur Belastungsübung“, zählt er auf.

Da der Jugendfeuerwehr zurzeit 25 Jugendliche im Alter von zehn bis maximal 18 Jahren – ab 16 darf man in die Einsatzabteilung – angehören, hat die Bohmter Feuerwehr eigentlich keine Nachwuchssorgen. „Allerdings ist die Jugendfeuerwehr eine Einrichtung der Gemeindefeuerwehr. Das heißt, es sind auch Jugendliche aus Hunteburg und Herringhausen dabei“, weist Niermann darauf hin, dass die dann in die Feuerwehr der jeweiligen Orte gehen würden.

Zusammenkommen und reden

Einer seiner schlimmsten Einsätze sei der Brand im Juni 2010 an der Südstraße gewesen. „Dort sind vier Menschen ums Leben gekommen“ erinnert er sich immer noch. Ein weiterer sehr tragischer sei im vergangenen Jahr auf der B 51 gewesen, „wo ein vierjähriges Kind ums Leben kam“, sagt Niermann leise und ergänzt: „Da hat man dran zu knapsen.“ Da man bei solchen Einsätzen sicher unvorstellbares Leid erlebt: Wie verkraften die Kameraden das? Werden sie psychologisch betreut? Niermann: „Wir hatten gerade vor ein paar Wochen einen Einsatz an der Leverner Straße, wo ein 19-Jähriger starb. Da hat uns Pastor Weinbrenner angeboten, ob wir nicht mal zusammenkommen wollen; das haben wir gerade gemacht.“ Aber es gebe auch beim Landkreis solche Funktionen, „die wir schon in Anspruch genommen haben.“

Rund um das Löschwesen

Ziel dieser Zusammenkünfte sei: „Wenn man ein Problem merkt – die Seelsorger erklären, was die Merkmale sind, wird eine Möglichkeit aufgezeigt, wo man anrufen kann, um unter vier Augen ein persönliches Gespräch zu führen“, sagt der Bohmter, der weiß: „Es gibt aber auch viele schöne Momente. Zum Beispiel wenn beschlossen wird, dass wir ein neues Feuerwehrauto bekommen. Auch für so etwas ist man zuständig. Wir bekommen jetzt eins für 350.000 Euro; da sind wir gerade in der finalen Beschaffung. Aber, je nach Hersteller, haben die Lieferzeiten von 12 bis 24 Monaten“, stellt der Ortsbrandmeister dar. Zuständig sei er ebenfalls, um neue Gerätschaften anzufordern. Daher habe man einen Förderverein gegründet, „der uns bei Anschaffungen rund um das Löschwesen und die Hilfeleistung unterstützt.“

Anzeige Anzeige

Ein Schritt zurück

Wenn nicht Feuerwehr oder Arbeit: Wie oder womit kann Thomas Niermann am besten abschalten? „Für mich ist es sehr gut, mir meinen Hund zu schnappen, um mit ihm loszumarschieren und sich die frische Luft um die Nase wehen zu lassen“, antwortet der Bohmter, der im Sommer viel seinen großen Garten hegt und pflegt. Da am 5. November bereits als neuer Ortsbrandmeister Benedikt Placke gewählt wurde, endet Thomas Niermanns Amtszeit am 30. April 2019.

„Meine Entscheidung ist bereits vor etwa zwei Jahren gefallen, weil ich gemerkt habe, dass das Verständnis der Feuerwehr bei Jugendlichen anders ist als bei mir. So gehe ich einfach einen Schritt nach hinten, bin aber weiterhin im Kommando tätig und auch Sicherheitsbeauftragter“, erklärt er.