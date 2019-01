Hunteburg/Hüde. Nach den frostigen Temperaturen der vergangenen Tage hat sich eine Eisschicht auf dem Dümmer gebildet, die aber durch die warmen Temperaturen am Wochenende dünner und unsicherer wird.

Am Donnerstag und Freitag waren einige wenige Winterfans auf dem Dümmer-See zu sehen. Besonders beliebt waren Schlittschuhlaufen, ein wenig Eisstockschießen oder mit Kind und Hund über das Eis rutschen. "Wir hatten jetzt ein paar Tage Dauerfrost, aber ab Samstag ist der Spaß vorbei. Wenn die Wetterprognosen stimmen, wird es ab Samstag wärmer und es soll Regen geben. Deshalb rate ich davon ab, auf das Eis zu gehen", sagte Thorsten Finke, Geschäftsführer vom Dümmerhotel Strandlust, das nur wenige Meter vom Dümmer entfernt liegt, unserer Redaktion. (Weiterlesen: Blitzeis droht: Schnee und Regen in der Region am Freitagabend)

Tipps der DLRG zum Eis

Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) warnt auf ihrer Website: "Zahlreiche Eiseinbrüche – häufig mit tödlichem Ausgang – beweisen, wie trügerisch das Eis ist." Weiter weist der DLRG darauf hin, dass das Eis mindestens 15 Zentimeter dick sein sollte und Wintersportler nicht allein aufs Eis gehen sollten. Das Eis sende Signale, die jeder erkennen sollte:

Dunkle Stellen verraten, dass das Eis noch viel zu dünn ist. Hier droht Gefahr einzubrechen. Betreten verboten!



Besondere Vorsicht ist auf verschneiten Eisflächen und an bewachsenen Uferzonen geboten.



Seen, die von Bächen oder Flüssen durchzogen sind, stellen eine besondere Gefahr dar. An den Ein- oder Ausflüssen kann innerhalb weniger Meter das Eis deutlich dünner und die Eisqualität völlig anders sein, als auf dem Rest des Sees.

Vorsicht: Ab Samstag wird es wärmer

Laut den Wetterprognosen steigen die Temperaturen am Wochenende auf Plus-Grade von 2 bis 8 Grad. Zudem ist die Regenwahrscheinlichkeit sehr hoch.