Neujahrsempfang lockt Gäste in den Lemförder Rittersaal

Axel Meinke begrüßte gut 130 Besucher beim Neujahrsempfang der LemFörderer im Alten Amtshof in Lemförde. Foto: Heidrun Mühlke

Lemförde. Zum Neujahrsempfang 2019 der Werbegemeinschaft LemFörderer waren rund 130 Gäste in den Rittersaal des Amtshofs in Lemförde gekommen. Vorstandsmitglied Axel Meinke hieß die Besucher willkommen und richtete den Blick noch einmal auf das zurückliegende Jahr und erinnerte an gelungene Veranstaltungen.