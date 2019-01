Reisen mit der Personenzug-Dampflok 35 1097 können Interessierte am 9. März. Foto: Nicole Sobottka

Bohmte. Am Samstag, 9. März, fährt ein historischer Dampfzug von Bremen über Bohmte und Osnabrück nach Winterberg ins Hochsauerland. Die Abfahrt in Bohmte ist schon morgens gegen 7 Uhr, am Osnabrücker Hauptbahnhof um 7:20 Uhr. Die Rückankunft in Osnabrück voraussichtlich gegen 23 Uhr, in Bohmte gegen 23.20 Uhr. Veranstalter ist die Arbeitsgemeinschaft Nostalgiezugreisen