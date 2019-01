Hunteburg. Am Mittwochabend kam es gegen 18.20 auf der Herringhauser Straße in Hunteburg zu einem Verkehrsunfall. Ein Paketwagen kam von der Fahrbahn ab und landete im Graben.

Beim Abbiegen aus einem Nebenweg in Nähe der Straße Am Strothkanals auf die Herringhauser Straße kam der Transporter auf trockener Fahrbahn von der Straße ab und rutschte in den Graben. Der 68-jährige Fahrer blieb unverletzt. Das Fahrzeug und der Grünstreifen wurden beschädigt.