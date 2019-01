Mittelalterlicher Winterwandermarkt in Bohmte-Herringhausen CC-Editor öffnen

Eine Hexe und andere altertümliche Gestalten kamen zum 1. Mittelalterlicher Winderwandermarkt, der am Forsthaus Gut Arenshorst stattfand. Foto: Sebastian Bussmann

Herringhausen. Nachdem die ersten beiden Märkte erfolgreich waren, beginnt am 9. und 10. Februar zum dritten Mal der mittelalterliche Winterwandermarkt mit rund 30 Parteien (Lager, Händler, Handwerker, Künstler) in Bohmte-Herringhausen an der Arenshorster Kirche.