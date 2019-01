Gänse auf dem Deich. Die Teilnehmer können auf der Tour viele Wintergäste sehen. Achivfoto: Rainer Storck

Barnstorf. Während viele Vogelarten den Winter in wärmeren Gefilden verbringen, versammeln sich zur kalten Jahreszeit alljährlich vor allem Bläss- und Saatgänse aus Sibirien in großen Scharen in der Diepholzer Moorniederung. Eine perfekte Kulisse für eine spannende naturkundliche Wanderung zwischen der Hunte und dem Großen Moor in Barnstorf am Sonntag, 3. Februar, so der Naturpark Dümmer.