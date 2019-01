Bohmte. Das Ehepaar Angelika und Sergey Wasilewski betreiben seit Dezember 2018 die neue Pizzeria bei den Einkaufsmärkten an der Osnabrücker Straße in Bohmte. Die Nachfrage sei schon ganz gut, aber sie brauchen noch mehr Mitarbeiter mit Ortskenntnis.

Bevor die Eheleute im Dezember in Bohmte ihr Geschäft eröffneten, betrieben sie eine Pizzeria in Stemwede-Wehdem. Diese haben sie im September 2018 aufgegeben und an einen Bekannten abgegeben. Und warum sind die Wasilewskis nach Bohmte gegangen? "Wir wollten etwas Neues ausprobieren und neue Leute kennenlernen", sagt die 37-jährige Chefin.

Warum in Bohmte eröffnet?

Schon länger hätten sie mit dem Gedanken gespielt, an einem anderen Ort eine Pizzeria zu eröffnen. Beim Einkaufen in Bohmte seien sie dann auf die leeren Räume aufmerksam geworden und haben die Chance genutzt. "Außerdem sind aus Bohmte Kunden nach Stemwede gekommen und haben uns gefragt, ob wir nicht nach Bohmte kommen wollen", so Angelika Wasilewski weiter.





Doch gerade weil das Paar noch nicht so ortskundig ist, gab es schon ein paar Lieferprobleme. "Wussten sie, dass es in Ostercappeln und Bohmte die gleichen Straßennamen gibt?", fragt die Chefin. Die Neustadtstraße beispielsweise gibt es sowohl in Bohmte als auch in Ostercappeln. Noch fieser wird es bei der "Bahnhofstraße", die sowohl in Bohmte, Ostercappeln als auch Bad Essen zu finden ist.

Fahrer gesucht

Gerade auf Facebook hagelte es schon harsche Kritik von Kunden, weil die Wartezeit zu lang war. Um den Bringdienst mit einem Umkreis von bis zu 17 Kilometern zu gewährleisten, suchen die Wasilewskis noch zuverlässige und ortskundige Mitarbeiter.





Anzeige Anzeige

Die Zubereitung klappt hingegen gut: Sergey backt die Pizzen, seine Frau bereitet die Salate zu. Bisher beschäftigen sie drei Mitarbeiter und bieten neben der typisch italienischen Küche mit Pizza, Nudelgerichten, Salaten, auch Klassiker wie das Jägerschnitzel an. Außerdem gibt es noch einen Partyservice: Bleche mit Pizza oder Lasagne werden dann zu den Feiernden geliefert.