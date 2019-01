Schwege. Interessantes aus der Welt der Spionage und vom Absturz eines amerikanischen Flugzeuges gegen Ende des Zweiten Weltkrieges: Am Freitag, 25. Januar, berichtet der Luftfahrt-Historiker und Pilot Martin Frauenheim im Anschluss an die Jahresversammlung des Heimatvereins Hunteburg im Gasthaus Trentmann über die damaligen Geschehnisse im Schweger Moor.

Bereits gelesen hat unsere Mitarbeiterin Gertrud Premke dazu ein Buch, das der Sohn eines Leutnants im amerikanischen Geheimdienst verfasst hat. Sein Vater hatte seinerzeit die aus Widerstandskämpfern bestehende Besatzung der Maschine rekrutiert.

„German Anti-Nazi Espionage in the Second World War“ lautet der Titel der Dokumentation, in der Jonathan Gould fünf spezielle Einsätze des amerikanischen Geheimdienstes OSS – später CIA – untersucht. Geflogen worden waren sie gegen Ende des Zweiten Weltkrieges vom mittelenglischen Airfield Haarington aus. Dort hatte die US Army einen Flugplatz eingerichtet, der wiederum der Royal Air Force (RAF) für den Start schwerer Bomber diente, die Einsätze über Deutschland flogen. Anlass, dieses Buch zu schreiben, war für den New Yorker Anwalt Jonathan Gould ein Gespräch mit seinem Vater Joseph, kurz vor dessen Tod im Jahre 1993.

Ehemaliger Filmproduzent

Dabei erzählte der ehemalige Filmproduzent Joseph Gould seinem Sohn auch von seiner Tätigkeit für den amerikanischen Geheimdienst. Er berichtete, dass er im Zweiten Weltkrieg nach England versetzt worden war, um dort junge deutsche Widerstandskämpfer für eine Spionagetätigkeit anzuwerben. Gegen Ende des Krieges sei es das Ziel gewesen, diese nahe ihrer ursprünglichen deutschen Heimatorte per Fallschirm abzusetzen, um die dortige Industrie und noch vorhandene Produktionskapazitäten auszuspionieren.

Defekte Maschine

In England konnte Leutnant Joseph Gould Ende des Krieges etliche deutsche Widerstandskämpfer für diese nicht ungefährlichen Aktionen rekrutieren. Einer davon war der ehemalige Bergmann Kurt Gruber aus Ahlen in Westfalen, der im englischen Exil lebte und sich dort mit anderen Deutschen im Kampf gegen Nazi-Deutschland engagierte. Leutnant Joseph Gould konnte Kurt Gruber für die Mission „Chisel“, zu deutsch: Meißel, gewinnen.

Per Fallschirm absetzen

Nach speziellen Vorbereitungen sollte eine – damals nicht flugtaugliche – Douglas A 26 C Invader ins Ruhrgebiet fliegen, um Gruber dort per Fallschirm abzusetzen. Schlechte Wetterlage über Norddeutschland und ein defektes Flugzeug beunruhigte die ausgewählte Besatzung, die zunächst den Einsatz verweigerte, den Anordnungen jedoch schließlich Folge leistete. Der vollkommen schwarz getünchte Bomber startete in den dunklen mit tiefen Wolken verhangenen Nachthimmel – und sollte sein Ziel nicht erreichen. „Missed in Action“, vermisst, hieß es zuerst – bis die Überreste der Douglas A 26 in einem Graben im Schweger Moor gefunden wurden.

Auch die toten Körper der vierköpfigen amerikanischer Besatzung und des Spions wurden dort und in der Nähe tot geborgen. Sie wurden auf dem Soldatenfriedhof in Achmer beigesetzt.

Posthume Würdigung

Noch immer ist die eigentliche Absturzursache nicht ganz geklärt, doch war nicht das der Grund, warum Joseph Gould seinerzeit das Gespräch mit seinem Sohn gesucht hatte. Vielmehr berichtete er seinem Sohn mit etwas Verbitterung, dass er zeitlebens gehofft hatte, von seinem Vaterland für seinen ganz persönlichen Einsatz für den Geheimdienst und für die fünf Missionen, an denen er mitgewirkt hatte, eine Würdigung zu erfahren und von der amerikanischen Regierung die ihm versprochene „Bronze Star“-Medaille zu erhalten. Drei Monate nach diesem vertraulichen Gespräch verstarb Joseph Gould. Die erhoffte Ehrung konnte sein Sohn erst im Jahre 2006 posthum für seinen Vater in Empfang nehmen.

25 Jahre recherchiert

Doch das Gespräch hatte noch mehr bewirkt: Jonathan Gould begann die Geschichte seines Vaters innerhalb des Geheimdienstes aufzuarbeiten. 25 Jahre recherchierte er, wobei ihm die politischen Entwicklungen zu Hilfe kamen: Der Fall des Eisernen Vorhangs, die sukzessive Öffnung der amerikanischen Militärarchive und die Wiedervereinigung Deutschlands erleichterten ihm seine Arbeit,deren Resultat die 192-seitige Dokumentation ist.

Heimatzeitung zitiert

Auf 17 Seiten wird darin auch über den „ Schweger Bomber-Absturz“ berichtet; ein ausführlicher Artikel im Wittlager Kreisblatt im Frühjahr 2015 über den mysteriösen Absturz am 19./20. März 1945 im Schweger Moor gelangte über das Haarington Aviation Museum überraschend in die Hände des Autors und konnte nunmehr in seine Dokumentation miteinfließen. Erst im Frühjahr 2015 konnte die Absturzstelle im Schweger Moor exakt ausgemacht werden und der Augenzeuge Hermann Kruse aus Schwege, 1945 noch ein kleiner Junge, schilderte seine persönlichen Erinnerungen an das schlimme Kriegsereignis.

Das Buch „German Anti-Nazi Espionage in the Second World War“ ist über den Routledge Focus Verlag in Abington/England und in New York unter ISBN: 978-1-1138-61073-6 bzw. ISBN 978-0-429-46562-8 zu beziehen.