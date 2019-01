Bohmte. Kaum dass die letzte Note der schwungvollen und rhythmischen „Cantate Domino“ von John Rutter verklungen war, gab es in der Kirche St. Johann in Bohmte kein Halten mehr. Stehende Ovationen und frenetischer Applaus galten dem Osnabrücker Jugendchor, der so überzeugt hatte, dass man die jungen Leute ohne Zugabe nicht gehen ließ.

Traditionell gibt der Osnabrücker Jugendchor zu Beginn eines jeden Jahres ein Benefizkonzert in einer der drei Gemeinden des Wittlager Landes. Diesmal für die Jugendarbeit der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden in Bohmte. Unter dem Motto „All praise to thee“ (Alles Lob an dich) boten die Sängerinnen und Sänger geistliche Chormusik aus England von der Renaissance bis zur Gegenwart. Gefördert wurde das Konzert durch die Sparkasse Osnabrück. Und Pastor Dr. Marc Weber freute sich in seiner Begrüßung angesichts der zahlreichen Besucher: „Schön, dass Sie sich eine Karte gekauft haben, um unsere Jugendarbeit zu unterstützen.“

Exzellent gemeistert

Um es vorweg zu nehmen: Stimmlich klar, die Höhen und Tiefen exzellent meisternd, die Lautstärken eindrucksvoll umsetzend, ausdrucksstark und klar verständlich erfüllte der Jugendchor Osnabrück seinen Auftritt, zeigte sich als Ensemble geschlossen und sensibel. Und Domchordirektor Clemens Breitschaft sorgte mit seinem Dirigat für Präzision, Transparenz und imposante Klangpracht.

Von hinten durch das Kirchenschiff kommend eröffnete der Chor sein Programm gemäß dem Motto mit „All praise to thee“. „England hatte in der Zeit der Renaissance eine sehr große Chortradition. Dort haben sich schon früh Chorschulen etabliert, an denen über die Jahrhunderte hinweg ganz viel großartige Musik entstanden ist“, sagte Clemens Breitschaft in seiner Moderation. Da man sowieso einige Komponisten aus England im Repertoire habe, „war das für uns Anlass, ein Programm nur mit englischer Chormusik zu machen.“ Homogen und Gänsehaut-Feeling erzeugend, widmeten sich die Choristen weiter zwei Komponisten, die im 16. Jahrhundert die berühmtesten englischen Vertreter waren: Thomas Tallis mit „If ye love me“ und „O sacrum convivium“ sowie William Byrd mit dem bekannten „Ave verum corpus“.

Musikalische Reise

Von dort ging die musikalische Reise in die Zeit des Hochbarocks zu Henry Purcell. Musik, die viel expressiver, viel mehr am Text ausgerichtet und in der Harmonik sehr diffizil ist. Zum besonderen Genuss wurde dann das „Si iniquitates“ von Samuel Wesley, das nur die Männerstimmen mit Clemens Breitschaft im Altarraum interpretierten. Von da aus ging´s in die Neuzeit zu Bob Chilcott. Aus seiner „Peace Mass sangen von der Empore aus die weiblichen Chormitglieder das Kyrie, Gloria und Agnus Dei.

Sensible Begleitung

Für die sensible Begleitung sorgte Julia Arling an der Orgel – ein ganz besonderer Glanzpunkt im Programm. Sodann ließ Julia Arling virtuos eine „Elegie“ an der Orgel erklingen. Zu Benjamin Brittens „A Hymn to the virgin“, einer Dichtung aus dem Mittelalter, beeindruckte das Ensemble mit Echochor von der Empore, also sozusagen im Dialog mit dem Chor im Altarraum.

Mahnmal gegen den Krieg

Als Mahnmal gegen den Krieg gilt Michael Tipetts Oratorium „A Child of our time“, dem eine aufwühlende wahre Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg zugrunde liegt. Tippett wählte die aus dem Barock üblichen Formen eines Oratoriums wie Arien, Rezitative und Chöre und setzte sie in moderne Klangsprache um. Anstelle der bei Bach üblichen Choräle wählte er Spirituals, die auch inhaltlich auf das Geschehen Bezug nehmen. Mit geradezu überschäumenden Emotionen brachte der Jugendchor „Steal away“, „Nobody knows“ und „Go down, Moses“ zu Gehör.

Während des letztgenannten Spirituals glänzte Breitschaft mit seiner warmen Solostimme und übernahm die Passage „When Israel was in Egypt Land“. Während der Zugabe ließ der Jugendchor dann nochmals seine Stimmen verschmelzen und die Klänge leise und süß in den Abend hinausziehen.