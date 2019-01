Hunteburg/ Hüde. "Momentan würde ich dringend davon abraten" den Dümmer zu betreten, sagte Jessica Weßling, Tourismusmanagerin Dümmer See, unserer Redaktion auf Nachfrage. Damit der Dümmer wirklich zufriere, brauche es noch mehr Tage mit Minusgraden und am besten um die -10 Grad, schätzt Weßling und gibt einen Tipp, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Bisher gebe es nur an flachen Stellen eine Eisschicht, "aber man weiß nicht, wie tief es dort ist", so Weßling. Im Durchschnitt hat der Dümmer eine Wassertiefe von 1 bis 1,5 Metern, aber durch ein Baggerloch könne es stellenweise tiefer sein.

Schlittschuhläufer vergangenes Jahr eingebrochen

Deshalb warnt die Tourismusmanagerin vor dem Betreten. Im vergangenen Jahr sind zwei Schlittschuhläufer durch das Eis eingebrochen. Einer verletzte sich lebensgefährlich und kam stark unterkühlt ins Krankenhaus. Aufgrund der Gefahr wird das Eislaufen auf dem Dümmer vermutlich aus rechtlichen Gründen nie offiziell freigegeben, da der Dümmer dem Land Niedersachsen gehört.

Prognose zum Eis

Um ein grobes Bild von den Wasserverhältnissen oder der Eisschicht zu bekommen, empfiehlt die Tourismusmanagerin die Webcams auf der Dümmer See Seite im Internet, die in Hüde und am Lembruch auf den Dümmer gerichtet sind.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) warnt ebenfalls davor, die Eisflächen zu betreten. Das Eis auf stehenden Gewässern sollte mindestens 15 Zentimeter dick sein. Mindestens zehn Tage Dauerfrost müssten dafür schon sein. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) seien diese aber zum Wochenende hin nicht in Sicht.