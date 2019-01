Bohmte. Mit leichter Verspätung begann am Sonntagabend das Neujahrstreffen der Gemeinde Bohmte in der Aula der Oberschule. Die Erklärung: Es wurde auf die Besucher des vorgeschalteten Benefizkonzertes mit dem Osnabrücker Jugendchor in der nahen Kirche St. Johann gewartet. Die Aula hatte einen entscheidenden Vorteil: Sie war warm.

Bei der Begrüßung meinte der Bohmter Ortsbürgermeister Thomas Rehme: „Ich freue mich, dass so viele der Einladung gefolgt sind.“ Es mussten sogar Stühle nachgeholt werden. Er fuhr fort: „Wer das Konzert mit dem Jugendchor nicht erlebt hat, hat etwas verpasst – auch wenn es in der Kirche etwas kalt war.“ Guter Brauch ist es, dass beim Neujahrstreffen der Gemeinde Bohmte Besucher aus Vereinen und Verbänden, Politik und Wirtschaft zusammenkommen. Nicht fehlen darf eine Delegation aus der Bohmter Partnerstadt Gützkow.

Über Gemeindegrenzen

Rehme begrüßte einige der Gäste namentlich und forderte die mehr als 100 Besucher auf, am Ende für alle umso kräftiger zu klatschen: „Mal sehen, ob das heute klappt.“ Zu Gast waren auch die Bürgermeister der beiden anderen Altkreisgemeinden Bad Essen und Ostercappeln. Rehme: „Das zeigt, wie gut wir über Gemeindegrenzen um Wittlager Land zusammenarbeiten.“ Rückblickend bezeichnete er das Jahr 2018 als sehr ereignisreich und war überzeugt, dass das 2019 ebenso würde. Stichworte wie die Umsetzung des Kindergartenkonzeptes mit Investitionen der Gemeinde von rund 5 Millionen Euro, Baumöglichkeiten in allen drei Ortschaften, die vielen Möglichkeiten des Dorfentwicklungsprogramms brachten ihn zu der Feststellung: „Es lohnt sich, weiter zusammenzuarbeiten.“

Gemeinschaft leben

Bürgermeister Klaus Goedejohann machte anhand des Kinofilms „Der Junge muss an die frische Luft“, der die Lebensgeschichte des Entertainers Hape Kerkeling schildert, deutlich, was Gemeinschaft bedeutet. Alle hätten damals mitanpacken müssen, und es sei auch gemeinsam gefeiert worden. Heute sei Gemeinschaft immer schwieriger zu leben. Die Bereitschaft, sich mit anderen zu freuen oder sie zu trösten, lasse nach. Es gehe im Kleinen viel im Miteinander verloren, und ebenso gelte das im Großen, wo das Friedenswerk Europa in Gefahr gerate. Der bevorstehende Brexit sei nur ein Aspekt. Er plane mit seiner Familie einen Besuch in London kurz nach dem 29. März und sei schon gefragt worden, ob die Reisepässe parat seien. Der Bürgermeister: „An solchen Dingen merkt man, was wir uns antun.“ Im Zusammenhang mit dem 50. Jubiläum der Partnerschaft mit dem französischen Bolbec sagte er: „Bei dem, was in Europa geschieht, können wir solche Partnerschaften gar nicht genug pflegen und uns klar machen, wie wichtig sie sind.“

Wichtiges Miteinander

In der Gemeinde gelte es, den Zusammenhalt zu fördern. Das Miteinander der drei Altkreisgemeinden sei zudem ein Pfund, mit dem es sich wuchern lasse. Goedejohann forderte Dankbarkeit und Wertschätzung gegenüber dem, was man hat: „Ich wünsche mir, dass 2019 ein Jahr wird, in dem wir sagen, was wir schon alles erreicht haben und nicht beklagen, was alles noch geschehen muss.“ Dabei vergaß er nicht den Hinweis, dass er das Gefühl habe, die Gemeinde könnte eigentlich trotz des gerade abgeschlossenen Kindergartenkonzeptes schon wieder anfangen zu erweitern. Der Anlass dafür ist erfreulich: stark steigende Geburtenzahlen.

Bei sich selbst beginnen

Den Part des Bürgerredners übernahm Gerd-Udo Rausch, Vorsitzender des Imkervereins Wittlage. Sein Plädoyer, Insekten und Vogelwelt zu schützen und gegen den Verlust der Artenvielfalt zu kämpfen, führte zu spontanem Beifall. Der Klimawandel sei ins Bewusstsein gerückt. Es gelte, sich bewusst zu machen, dass Umweltschutz zuhause anfange. Wer statt eines Steingartens 20 bis 30 Quadratmeter mit insektenfreundlichen Blumen einsäe, mache Wohngebiete bunter und attraktiver – nicht nur für Insekten. Steigende Temperaturen und zunehmende Unwetter seien ein Signal, mit Mutter Erde vorsichtig umzugehen.

Kommunalwahl in Gützkow

Dass der Mauerfall in diesem Jahr 30 Jahre her ist, verband Jutta Dinse, Bürgermeisterin in Gützkow, mit dem Hinweis auf die Kommunalwahlen am 26. Mai in Mecklenburg-Vorpommern (außerdem Europawahl und Bürgermeisterwahl in Bohmte). Dann würden Bürgermeister und Stadtvertretung gewählt. Und obwohl sich in Gützkow in den vergangenen Jahren viel investiert worden sei, hätten die „Bürger Mecklenburg-Vorpommern“, die aus der AfD hervorgegangen seien, gute Chancen. Hass und Spaltung seien vielfach Alltag, wo das Handeln und das Gespräch miteinander entscheidend sein sollten.

Konflikte gewaltfrei lösen

An die Jahreslosung „Suche Frieden und jage ihm nach“ erinnerte Pastor Hartmut Weinbrenner. Dabei gehe es nicht um eine Welt ohne Konflikte, sondern darum, dass sie gewaltfrei ausgetragen würden. Die Jahreslosung rufe dazu auf, etwas zu tun – beispielsweise zu Hassbotschaften in sozialen Medien „Nein“ zu sagen.