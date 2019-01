Damme. „Boom-Region am Scheideweg – Welche Perspektiven hat Südoldenburgs Landwirtschaft?“ Unter diesem Titel stand der vierte „Dammer Veredlungstag“ der Landwirtschaftlichen Bezugsgenossenschaft Damme (LBD) im Saal Fangmann in Osterfeine.

Deutlich wurde an diesem Vormittag, dass die zukünftigen Herausforderungen für Landwirte sehr komplex sind. Sie reichen von Nährstoffmanagement und Umweltauflagen über Haltungsmethoden, die dem Tierwohl und Tierschutz gerecht werden müssen, bis hin zu gesellschaftlicher Akzeptanz. Eine Forderung der Landwirte ist Verlässlichkeit seitens der Politik und langfristig gültige Rahmenbedingungen, die Planungssicherheit für Investitionen geben.

Vier Politiker zu Gast

Vor den rund 250 Landwirten und Gästen informierten die vier Politiker Susanne Mittag (SPD), Albert Stegemann (CDU), Friedrich Ostendorff (Bündnis 90 Die Grünen) und Gero Hocker (FDP) in einem Impulsvortrag und einer Podiumsdiskussion über aktuelle Entwicklungen und machten ihre Standpunkte deutlich. Welche Themen den Landwirten unter den Nägeln brennen, hatten 14 Junglandwirte aus der Region im Vorfeld in einem Workshop bei der LBD erarbeitet.

Austausch von Nährstoffen

Stellvertretend für die Gruppe formulierten Felix Heil, Fladderlohausen, Daniel Erdwien, Bohmte, und Georg Wernke-Schmiesing aus Rüschendorf ihre Fragen: „Wie muss heute ein Stall gebaut werden, der auch in 20 Jahren noch den Anforderungen an Baurecht, Tierwohl und Tierschutz gerecht wird?“, „Wie kann der Austausch von Nährstoffen verbessert werden?“, „Wie können wir zu hohen deutschen Standards produzieren, wenn wir nach niedrigeren internationalen Standards vermarkten müssen?“, lauteten einige ihrer Fragen. Moderiert von Ludger Schulze Pals, Chefredakteur der „top agrar“, kamen Themen wie Ferkelkastration, Kastenstand, Tierwohl und Düngeverordnung ebenso zur Sprache wie baurechtliche Forderungen, Umweltaspekte, Kostendruck, Bürokratie und Verbraucherverhalten.

Narkose oder Lokalanästhesie

Aktueller Diskussionspunkt war die gerade von der Großen Koalition durchgesetzte Fristverlängerung bei der betäubungslosen Ferkelkastration. Die Frage, welche der vier alternativen Möglichkeiten wie Ebermast, Immunoimpfung, Narkose oder Lokalanästhesie zukünftig die Beste sei mit Blick auf Kosten, Tierschutz und Wettbewerbsfähigkeit, führte zu regen und emotionalen Diskussionen auch unter den Landwirten. „Das Problem liege im deutschen Tierschutzgesetz, das die vollkommene Ausschaltung des Schmerzes vorschreibe, während in anderen europäischen Ländern nur eine Schmerzlinderung gefordert werde, machte. Hocker deutlich.

Mehr Emissionen?

„Wir werden das Tierschutzgesetz aber nicht aufmachen“, betonte Stegemann dazu. Es müssten jetzt laufende Studien abgewartet werden. Um Tierschutz geht es auch beim neuen staatlichen Tierwohl-Label, das laut Susanne Mittag zu einer größeren Glaubwürdigkeit bei den Verbrauchern führen würde, da es Schweine, Geflügel und Rinder umfasse und zwar von der Geburt bis zur Vermarktung. In der Diskussion der einzelnen Themen wurde deutlich, wie engmaschig die Problemfelder miteinander verwoben sind. So könnte die Haltung in Offenställen zwar die Anforderungen des Tierwohl-Labels erfüllen, aber gleichzeitig zu mehr Emissionen führen.

Kein Standardkonzept

Nicht alle Fragen konnten ausreichend beantwortet werden. Eines wurde aber deutlich, es gibt kein Standardkonzept, das für alle Betriebe passt. Die Landwirte wünschen sich mehr Freiräume für unternehmerisches Handeln nach ihrem eigenen Ermessen und eine ganz wichtige Forderung: Es muss mehr Bürokratie abgebaut werden. In einem Punkt waren sich alle Parteimitglieder einig, dass die Existenz der bäuerlichen Familienbetriebe in der Region langfristig gesichert werden muss.

Große Resonanz

Einmal jährlich lädt die Landwirtschaftliche Bezugsgenossenschaft eG zu dem „Dammer Veredlungstag“ ein. „Die große Resonanz zeigt uns, dass wir mit den ausgewählten Themen eine wichtige Informationsquelle für unsere Mitglieder geworden sind“, so Stephan Sander, stell. Vorstandsvorsitzender der LBD. Vorstandsvorsitzender Heinrich Hentemann dankte den Akteuren und besonders den Junglandwirten für ihren Beitrag zum „Dammer Veredlungstag“. Es sei geplant, die Junglandwirte zukünftig stärker in Projekte einzubeziehen.