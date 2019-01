Arenshorst. Wer das Geld gab, vermisst es nicht. Wer es bekam, kann damit Menschen helfen, die es nötig haben. Einmal mehr rief Christiana Claas als Captain Der Arenshorster Golfsenioren zum geselligen Frühstück am Saisonende. Dabei wurde eine Spende an das Hospiz Veritas in Lübbecke und die Kinderkrebshilfe Münster übergeben.

Fast alle der rund 65 Damen und Herren kamen, die als aktive Seniorengruppe jeden Donnerstag ihren Spaß beim Golfen auf der Anlage in Arenshorst haben und zudem Ausflüge und Geselligkeit erleben, waren bei der Geldübergabe dabei. Und ihren Aktivitäten legen sie jeweils Geld aus den Turnieren sowie Geselligkeiten zur Seite für wohltätige Zwecke in der Region, aus der Mitglieder der aktiven Seniorengruppe kommen.

In der zurückliegenden Golfsaison kamen stattliche 1400 Euro zusammen, die auf zwei Einrichtungen aufgeteilt und nun übergeben wurden: zum einen an Antje Rohlfing vom Hospiz Veritas („Leben bis zuletzt“) in Lübbecke, zum anderen an Ulrike Philipzen von der Kinderkrebshilfe Münster („Wir helfen leben“), in er sich auch betroffene Eltern bei enger Zusammenarbeit mit der Universität stark machen.

Einsatz für andere

Das geschieht häufig im Ehrenamt, aus dem die beiden Vertreterinnen nachhaltig berichten. Sie waren entsprechend dankbar, dass sich die Seniorengolfer in Arenshorst in diesem Jahr für die beiden Organisationen entschieden haben. Die Auswahl erfolgt reihum – je nach Anbindungen und Wissen um das Engagement in der Gegend, wo die Golfsenioren zu Hause sind.

Sichtlich beeindruckt von dem keineswegs selbstverständlichen und zudem ehrenamtlichen Engagement für kranke Kinder und Jugendliche sowie ältere Menschen freuten sich die Golfsenioren beim traditionellen Frühstück im Clubhaus „Altes Forsthaus“ in Arenshorst auf die neue Golfsaison. Und damit auch auf die nächste Chance, etwas für andere Menschen tun.