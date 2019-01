Haldem/Quernheim/Lübbecke. Der Ambulante Hospizdienst Lemförde, die Hospizinitiative Espelkamp sowie die Hospizarbeit der PariSozial Minden-Lübbecke/Herford laden zur Hospiz-Aktions-Woche unter dem Thema: „Leben – begleiten bis zuletzt“ ein.

Auftakt der Veranstaltungen ist am Sonntag, den 10. Februar 2019, um 15 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst im Ludwig-Steil-Hof in Espelkamp. Anschließend besteht die Möglichkeit zur Begegnung und Information bei Kaffee und Kuchen.

Am Montag (11. Februar) findet der Mutmachworkshop zum Thema: „Wie kann ich Trauernden begegnen“ statt. Beginn ist um 19 Uhr im Quartier Katzengasse in Rahden. Es wird um Anmeldung gebeten.

Dienstag (12. Februar) geht es um 19 Uhr weiter mit dem Vortrag „Schuldfragen am Lebensende“ von Prof. Dr. Traugott Roser (evangelischer Theologe an der Uni Münster, Schwerpunkt Spiritual Care) im PariSozial, Lübbecke.

Am Mittwoch (13. Februar) wird um 18 Uhr ein „Letzte Hilfe“-Kurs im Gemeindehaus in Haldem angeboten. Thematisch geht es in diesem Kurs darum, zu lernen, was Zugehörige für die ihnen Nahestehenden am Ende des Lebens tun können. Auch hier ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Zum Abschluss der Hospiz-Aktions-Woche wird am Donnerstag, 14. Februar, um 19 Uhr im Kino Quernheim der Film „Überall wo wir sind“ gezeigt. (Eintritt 6 Euro). Dabei geht es um die Geschichte einer Berliner Familie zwischen Festhalten und Loslassen, eine Geschichte, die im Tod das Leben feiert.

Für Rückfragen und Anmeldung steht der Ambulante Hospizdienst Lemförde, Telefon 05443/997093, E-Mail info@hospiz-lemfoerde.de zur Verfügung.