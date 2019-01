Leckermühle. Landwirtschaft im Jahr 2019: Das ist Lebensmittelproduktion im Spannungsfeld von Familientradition, Verantwortung und technischem Fortschritt. „Verantwortung gegenüber Menschen, Umwelt und Tieren“, wie es der Vorsitzende des Kreisverbands Wittlage, Friedrich Steffen, auf der Landvolkkundgebung formulierte, gehörte immer schon zum Berufsbild des Landwirts.

Technischer Fortschritt auch. Neu aber sind die Chancen und Herausforderungen durch die Digitalisierung. „Landwirtschaft 4.0“ lautete deshalb diesmal das Thema der Veranstaltung. Als Referent geladen war Oliver Martin, Gründer des baden-württembergischen Unternehmens „FarmBlick“, das sich auf „Precision Farming“ (Präzisionslandwirtschaft) spezialisiert hat.

FarmBlick stellt angeschlossenen Landwirten eine Internetplattform zur Verfügung, die sie bei der Bewirtschaftung von Teilflächen unterstützt. Satelliteninformationen werden dafür ebenso ausgewertet wie Bodenproben oder Bodenscans. Möglichst viele Daten werden erfasst und zusammengetragen – von den geophysikalischen Besonderheiten eines Schlags bis zu den Maschinendaten, von der Bodenfeuchtigkeit bis zum Nährstoffgehalt – , und zwar heruntergebrochen auf kleinste Teilflächen. Karten, die aus diesem Datenmaterial erstellt werden, helfen, Erträge zu maximieren und Bewirtschaftungskosten zu senken, indem zum Beispiel Dünger nur dort und in genau der Menge ausgebracht wird, wo und wie es notwendig ist. Die Plattform biete den Landwirten eine „mundgerechte“, aussagefähige Aufbereitung der verschieden Daten, so Oliver Martin, und damit die Möglichkeit, Flächen optimal zu bewirtschaften.

Netz auch auf dem Acker

Wie gut dieses in der Praxis funktioniert, hätte Martin gern an Ort und Stelle und am Beispiel einer Fläche eines der anwesenden Landwirte demonstriert. Aber die „grottige“ (Martin) Internetverbindung machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Breitbandausbau: Das sei immer noch eine Aufgabe, die beim Landkreis Osnabrück Priorität habe, sagte Landrat Dr. Michael Lübbersmann, einer der Ehrengäste dieser Veranstaltung. Auch beim Mobilfunk gebe es Handlungsbedarf – aber da sei der Bund gefordert: „Da geht es nicht nur um die Versorgung der Haushalte. Viel zu wenig wird über die Fläche geredet. Als Landwirt brauche ich das Netz auf dem Feld, auf dem Acker. Da muss massiv nachgesteuert werden,“ forderte der Landrat.

Gewinneinbrüche nach Trockenheit

Sowohl Lübbersmann wie auch Bohmtes Bürgermeister Klaus Goedejohann, der für die drei Wittlager Altkreisgemeinden sprach, und der Landvolk-Kreisvorsitzende Friedrich Steffen lobten die enge Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft, Politik und Verwaltung im Osnabrücker Land. Aber die Herausforderungen, vor die sich die Landwirtschaft gestellt sehe, seien nicht zu unterschätzen, machte Albert Schulte to Brinke, Präsident des Landvolkverbands Niedersachsen, deutlich.

Angefangen mit dem Klimawandel und dem Dürresommer, der Gewinneinbrüche von 35 bis 50 Prozent für die Betriebe verursacht habe, bis hin zu der Frage: „Will die Gesellschaft Tierhaltung oder will sie sie nicht?“ Beispiel Lokalanästhesie bei der Ferkelkastration: In Dänemark habe man sich auf einen Kompromiss verständigen können. „Wir aber haben den Hundert-Prozent-Anspruch“. Auch bei den Umweltauflagen werde „das Stöckchen immer höher gelegt: Ganz egal, was wir tun – es kommt immer jemand um die Ecke, der sagt: Es reicht nicht.“

Die Landwirtschaft sei sich ihrer Verantwortung bewusst und wolle ihr auch nachkommen, dafür brauche sie aber vernünftige, verlässliche Rahmenbedingungen. Das sei im Interesse des gesamten ländlichen Raums: „Eine funktionierende Landwirtschaft bedeutet einen lebendigen ländlichen Raum.“

Anzeige Anzeige

Zum Abschluss der Veranstaltung informierte Dr. Wilfried Steffens vom Landvolk-Landesverband in Hannover noch über die Förderleitlinien der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU ab 2020, die weniger Regulierung vonseiten der EU, mehr Verantwortung für die Agrarverwaltungen der Mitgliedsländer bringen sollen. „Mein Eindruck ist“, so Steffens, „die Vorgaben werden bleiben. Ob der Kontrolleur aus Brüssel oder Berlin kommt, ist egal.“