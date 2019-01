Arenshorst. Einen Glanzpunkt der „Alten Musik“ erlebten die Besucher in der Kirche St. Johannis zu Arenshorst, wo eine geradezu einmalige Kombination von Instrumenten zu hören war. Mitgebracht hatte sie das Ensemble „Mosaic Coelln“.

Zu dem Trio gehören Philipp Alexander Marguerre (Glasharmonika), Claas Harders (Viola da gamba) und Klaus Mader (Theorbe & Barockgitarre). Da Marguerre jedoch eine Uraufführung in London hatte, war kurzerhand Friedrich Kern aus New York für ihn eingesprungen. Um es vorwegzunehmen: Das Ensemble bot ein Konzerterlebnis voller Vitalität und Virtuosität, in dem die Spannung knisterte, und die Musik mit den Interpreten verschmolz.

Gut gefüllte Kirche

Doch erst einmal freute sich Hartwig Ventker vom veranstaltenden Kulturring Bohmte über einen Besucherrekord von rund 200 Zuhörern. Dabei kündigte er mit Blick auf die Glasharmonika an: „Wir hören heute ein Instrument, das wir noch nie gehabt haben.“ „Die Arenshorster Konzerte gehören zu uns in unserer wunderschönen Kirche, die noch weihnachtlich geschmückt ist“, betonte Hausherr Pastor Andreas Pöhlmann.

Kaum dass das Trio das Programm mit dem Titel „Gläserklang und Saitenzauber“ mit „Folia“ eröffnet hatte, fühlte man sich von dem Klang sogleich verzaubert, vergaß Zeit und Raum. Spürbar wurde, wie harmonisch sich die Saiteninstrumente mit der Glasharmonika, auch Verrophon genannt, zusammenfügen und ergänzen.

Keine Originalliteratur

Sodann erklärte Klaus Mader: „Glasharfe, Gambe und Laute sind leider überhaupt nicht historisch. Wir haben keine Belege dafür.“ Vor einigen Jahren habe man einen Kollegen von Friedrich (Kern) in einem Konzert getroffen. „Wir haben zusammen gespielt und haben gesagt: Wir müssen unbedingt etwas mit „Alter Musik“ machen, weil uns die Kombination mit dem elegischen Klang der Glasharfe wahnsinnig gut gefallen hat. Seit sechs Jahren spielen wir in dieser Formation – und seit zwei Tagen nun auch mit Friedrich“, sagte Mader, der weiter verdeutlichte: „Jedes Stück, das wir hier vortragen, müssen wir bearbeiten, denn es gibt keine Originalliteratur.“

Geigenstimme ersetzt

Nachdem das Trio zwei Stücke von Bartolomé de Selma y Salaverde (um 1638), einem spanischen Barockkomponisten, interpretiert hatte, war die Bearbeitung bei der folgenden Telemann Sonate in vier Sätzen nicht schwer gefallen. Die Geigenstimme wurde einfach durch die Glasharmonika ersetzt. Das Bach’sche Präludium VIII (Wohltemperiertes Clavier BWV 853) ist eines der widersprüchlichsten Stücke von Bach. Schon bei der Tempowahl gehen die Meinungen weit auseinander. Aber es ist ein langsames Tempo, meditativ, melancholisch, vielleicht sogar traurig und mit vielen barocken Ornamenten, die das Trio sensibel formte.

Bachs Sonaten und Partiten für Violine solo zählen zu den berühmtesten Meisterwerken ihrer Art. Aus der Sonate II BWV 1003 brachte Claas Harders den dritten Satz „Andante“ brillant zu Gehör. Mit ihm hat Bach einen seiner schönsten langsamen Sätze geschaffen – eine idyllische Aria über gleichmäßigen Achteln. Ein fast verspielt wirkender Satz ist das „Andante Comodo“ aus Domenico Scarlattis Sonata KV 380. Zum Hör-Hochgenuss wurde ebenfalls das dreisätzige Trio C-Dur RV 82 von Vivaldi.

Anzeige Anzeige

Erfindet Benjamin Franklin

„Eigentlich ist die Glasharmonika ein amerikanisches Instrument, das von Benjamin Franklin (1761) erfunden wurde. Es hat dann kurz danach schon sehr große Wellen geschlagen“, ging Friedrich Kern näher auf sein inzwischen sehr seltenes Instrument ein. Allerdings habe es in der ursprünglichen Ausführung etwas anders ausgesehen. „Man kann es sich wie ein Nähmaschinengestell vorstellen, wo unterschiedlich große Salatschüsseln aneinandergereiht sind. Die bewegen sich mit einem kleinen Nähmaschinenmotor und man kann ganz bequem wie auf einer Klaviatur von unten nach oben spielen.“ Dieses Instrument gebe es immer noch, so Kern. Jedoch sei die neuere Entwicklung eine ganz andere Bauart. „Es besteht aus Glasröhren, die in unterschiedlicher Länge geschnitten sind und daher eine unterschiedliche Tonhöhe erzeugen.“ Das Ganze geschieht durch Reibung mit angefeuchteten Fingerspitzen am oberen Rand der Gläser.

Sphärenmusik als Zugabe

Kurzentschlossen hatte sich Kern entschieden, ein modernes Originalwerk zu Gehör zu bringen: „Petite Impression“ von Fred Schaubelt, das hervorragend die Klangeigenschaften zur Geltung brachte. Später sollte das außergewöhnliche Konzert mit der rassigen, facettenreichen Komposition „Canaria“ des spanischen Gitarristen Gaspar Sanz enden. Doch frenetischer Applaus sorgte dafür, dass die Besucher mit dem bekannten „Air“ von Bach geradezu himmlische Sphärenmusik als Zugabe genießen durften.