Totalschaden auf der L 770 in Stemwede-Levern MEC öffnen

Der Opel kam erst in einem Feldgraben zum Stillstand. Am Pkw entstand Totalschaden. Foto: Polizei Minden-Lübbecke

Levern. Am Montag ist es in Levern in Bohmtes westfälischer Nachbargemeinde Stemwede gegen 15.40 Uhr zu einem Alleinunfall mit einem Pkw gekommen. Dabei wurde der Fahrer verletzt.