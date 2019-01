Hunteburg/Hüde. Ist es die Ruhe vor dem Sturm? Oder vor dem Eis ?

Der Dümmer See hat sich inzwischen von der Trockenheit des vergangenen Jahres erholt und ist wieder mit einer Tiefe von gut 1,30 Metern gut gefüllt. Wassersportler sucht man auf dem See in diesen Tagen vergeblich. Starke Windböen peitschen über den See und sorgen bei Campern und Wassersportlern für Unwohlsein.

Eine trügerische Ruhe, die nur durch den anhaltenden Wind und das Kreischen der Wasservögel gestört wird. Ob die vorhergesagten stürmischen Winde als Sturm in Kürze auch noch Schnee und Eis mitbringen?

Mit einem zugefrorenen See wird es aber vermutlich in den nächsten Wochen nichts mehr. Ein Besuch am Dümmer kann aber so oder so auch in diesen ungemütlichen Tagen zu einem besonderen Erlebnis werden. Naturfreunde kommen jetzt auf ihre Kosten. Tausende von Zugvögeln machen nämlich rund um den See Rast und stärken sich auf den abgeernteten Feldern vom Ochsenmoor für den Weiterflug.

Ein ganz besonderes Schauspiel wenn diese Luftakrobaten in großen Familienverbänden einfallen und sich auf den Feldern vollfressen. Silberreiher gesellen sich zu den Graugänsen in der Hoffnung den ein oder anderen kleinen Nager zu erwischen. Die teilweise überfluteten Felder treiben die Nager nach oben an die frische Luft, dass wissen die Reiher...