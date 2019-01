Bohmte. Dass sich der Sozialverband (SoVD) für soziale Gerechtigkeit einsetzt, betonte während des Neujahrsfrühstücks des Ortsverbandes Bohmte-Herringhausen in der Gaststätte „Zur Post“ Kreisvorsitzender Gerd Groskurt. Gast der Veranstaltung waren die beiden Bürgermeisterkandidaten Tanja Strotmann und Thomas Rehme.

Dank sagte der Erste Vorsitzende des Ortsverbandes, Herbert Ludzay, Gerd Groskurt für die Begleitung während der Fusionsphase. „Dieser Vorstand arbeitet seit Frühjahr 2018“, so Ludzay, der vorab das Team namentlich vorgestellt hatte. In seinem Ausblick nannte Ludzay zwei Termine: „Am 1. Februar starten wir mit der Dehoga, der Kriminalpolizei Osnabrück, der Kreisfrauenbeauftragen vom SoVD und der Gleichstellungsbeauftragen der Gemeinde Bohmte eine Informationsveranstaltung um 19 Uhr im Gasthaus „Zur Post“. Es geht um eine landesweite Hilfsaktion und Angebote für Frauen und Mädchen bei sexueller Belästigung. Am 14. Mai wollen wir eine Fahrt zum Landtag Hannover mit Plenarsitzung und anschließendem Besuch der Herrenhauser Gärten machen.“

Eine tolle Leistung

Nach dem Frühstück stellten sich Tanja Strotmann und Thomas Rehme näher vor, um dann auf Ludzays Fragen zu antworten. Doch erst hob Bohmtes Erste Gemeinderätin in ihrem Grußwort hervor: „Ich finde, der SoVD macht eine tolle Arbeit, weil er für Leute da ist, die gar nicht so einen Stellenwert in der Gesellschaft haben. Die vielleicht auch gar nicht das Wort oder die Lautstärke suchen, weil sie sich nicht beachtet fühlen, weil sie vielleicht so gar nicht zu ihrer Situation stehen wollen, weil sie sich ein bisschen hilflos fühlen.“ Danke sagte anschließend Thomas Rehme, „dass ihr an der Aktion ‚Bohmte schockt‘ teilgenommen habt.“ Eine tolle Leistung sei gewesen, so der Ortsbürgermeister, „dass der SoVD Bohmte-Herringhausen die Kosten für ein Gerät übernommen hat.

Barrierefreier Wohnraum

Herbert Ludzay fragte dann die beiden Kandidaten: „Wie können Sie den Bürgern bei der Beschaffung für günstigen und barrierefreien Wohnraum helfen?“ Rehme: „Das Problem ist in der Stadt sicher noch ein anderes, als bei uns auf dem Land. Denn man sieht es an allen Ecken, dass in Bohmte fleißig gebaut wird.“ Beispielsweise in der Bürgermeister-Otto-Knapp-Straße liege das Mietniveau für einen Neubau unter sechs Euro. Doch auch die Gemeinde sollte nicht untätig bleiben, blickte der Politiker auf das große Baugebiet in Stirpe. Nicht unerwähnt ließ er, dass man mit der Baugenossenschaft Osnabrücker Land im Gespräch sei. In Zusammenarbeit mit denen und der Gemeinde „werden wir das schaffen.“

Eine Gemeinschaftsaufgabe

Strotmann erklärte: „Ich finde es toll, dass der Landkreis sich da auch auf den Weg macht; wir sind parteiübergreifend einer Meinung, da viel tun zu müssen. Und auch alle Kommunen, Bürgermeister finden es gut, wenn der soziale Wohnungsbau durch den Landkreis begleitet wird. Weil das für eine Kommune alleine zu organisieren und zu finanzieren, schwierig ist.“ Sie wünschte sich: „Dass man Investoren entgegenkommt, die sich dann verpflichten, günstigen Wohnraum anzubieten.“ Sie sehe das als Gemeinschaftsaufgabe mit allen Kommunen auf Landkreisebene, „da da mehr Manpower vorhanden ist.“

Plätze in den Seniorenheimen

Weitere Frage: „Gibt es in Zukunft genügend Plätze in den Seniorenheimen?“ Strotmann: „Auch da besteht zusätzlicher Bedarf.“ Problem sei aufgrund der nahen Landesgrenze, „dass die Heimplätze bei uns sehr günstig sind, Pflegekräfte aber gerne rübergehen, da sie in NRW mehr verdienen.“ Auch Rehme sah für Bohmte einen erhöhten Bedarf mit Blick auf lange Wartelisten und dem Wunsch nach betreuten Wohnen.

Barrierefreier Bahnhof

Zum Stichwort Willi-Bus fragte Ludzay: „Wie steht es mit Erweiterung der Linien zu den neuen Baugebieten? Und können in Bussen tatsächlich nur ein Rollstuhlfahrer und ein Kinderwagen mitfahren?“ Breiten Raum nahm die Frage um den barrierefreien Bahnhof nebst Toilettenanlage und ausreichender Parkplätze ein. 2022/23 werde voraussichtlich der Startschuss für den barrierefreien Bahnhof fallen. In dem Gebäude finde vielleicht die VLO mit der Mobilitätszentrale, die VHS, die Kreismusikschule ihr Domizil. „Und da sind sicher Toilettenanlagen mit drin“, antwortete Strotmann. All das könne über die Dorfentwicklung mit 63 Prozent Förderung laufen. Und. „Wenn das ganze Konstrukt in Angriff genommen wird, wird man auch im vorderen Bereich mehr Parkplätze bauen.“ „Da muss Leben rein“, unterstrich auch Rehme, der sich ebenfalls eine öffentliche Nutzung wünschte.

Fach- und Hausärzte auf dem Land

Da auch auf dem Land die Seniorenzahlen steigen: „Gibt es zukünftig genug Fach- und Hausärzte?“, war ebenfalls eine Frage. Letzte Frage: „Wenn ich zur/zum Bürgermeister-/in gewählt werde, wird meine erste Amtshandlung sein?“ Strotmann spontan: „Dann gebe ich erst mal einen aus. Aber was mir ganz wichtig ist, ist der Ausbau des Familienbüros. Dass wir das erweitern, nicht nur auf junge Familien, sondern auch auf Senioren.“ „Dafür ist die Tätigkeit des Bürgermeisters zu umfassend, als dass man eine erste Amtshandlung macht. Aber wir werden sicherlich weiter umfassend zusammenarbeiten“, meinte Rehme.