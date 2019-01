Bohmte/Bad Rothenfelde. Lotta ist eine nicht mehr ganz junge Tibet-Terrier-Hündin und lebt mit ihren Hundeeltern Anja Kirchhoff und Marc Potthoff in Rothenfelde, ist aber gerne auch unterwegs – beispielsweise in Bohmte.

„Damals vor gut neun Jahren wollte die kleine Lotta aus einem Wurf von mehreren kleinen Terriern niemand haben, da sie einen Überbiss hat. Sie war übrig geblieben“, schildert Marc Potthoff, wie seine Freundin Anja Kirchhoff an die niedliche Lotta gekommen ist.

Die Familie einschließlich Lotta könnte durchaus demnächst wieder am 1. Mai auf dem Flugtag in Bohmte anzutreffen sein. Kein Wunder, denn die wuschelige Lotta passt regelrecht auf, wenn es auf Reisen gehen soll. Sie will immer dabei sein.

Reisefreudig

„Sie legt sich bereits abends zuvor, wenn sie merkt, es wird irgendwohin gefahren, in ein Körbchen oder eine Tasche und schläft dort, damit sie bloß nicht vergessen wird“, weiß ihr Frauchen. Lotta ist eben eine außergewöhnlich reisefreudiger Hündin. Den Herdengebrauchshund, als der der Tibet Terrier beschrieben sieht man ihr nicht an.

Lotta ist sehr personenbezogen. Sie ist insgesamt sehr lieb. „Aber von fremden Männern lässt sie sich nicht anfassen, und auch andere Hunde und Katzen mag sie nicht besonders gerne“, sagt Anja Kirchhoff. Sie geht allem, was sie nicht mag, einfach aus dem Weg. Lotta ist eine treue Seele und wird verwöhnt. Wenn es „auf Reisen geht“ wird sie auch richtig schick und ausgehfertig gemacht. Das sieht man dann am kleinen Schleifchen im Haar.