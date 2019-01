Bohmte. Der lokale Bundestagsabgeordnete Matthias Seestern-Pauly (FDP) aus Bad iburg besuchte die Astrid-Lindgren-Schule, Förderschule Lernen und Geistige Entwicklung, in Bohmte, um über den Erhalt von Förderschulen mit der Schulleitung vor Ort zu sprechen.

Ob es die beste Lösung für ein Kind ist, inklusiv an einer Regelschule oder an einer Förderschule beschult zu werden, ist nach Auffassung des FDP-Politikers individuell von Kind zu Kind unterschiedlich. "Deshalb müssen die Förderschulen dringend erhalten bleiben, um eine echte Wahlmöglichkeit zu gewährleisten. Pauschale Einheitslösungen werden unseren Kindern nicht gerecht", so Seestern-Pauly abschließend.

Die Freien Demokraten setzen sich deshalb in Niedersachsen mit Nachdruck für den Erhalt von Förderschulen ein. "Die Landesregierung hat in den letzten Jahren ein regelrechtes Inklusionschaos geschaffen und lässt somit viele Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, vor allem aber die Schülerinnen und Schüler mit ihren Sorgen und Nöten alleine", so Seestern-Pauly.



Freie Wahl der Schule

Seiner Meinung nach sollte es aber gerade bei Menschen mit Förderbedarf im Interesse aller politischen Akteure sein, sich nicht in ideologischen Diskussionen zu verlieren, sondern die Rahmenbedingungen so zu verbessern, dass alle Kinder bestmöglich gefördert werden.