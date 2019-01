Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls vom Samstagabend in Bohmte sowie die Personen, die den verletzten 18-Jährigen nach Hause gebracht haben. Symbolfoto: Michael Gründel

Bohmte. Die Polizei Bohmte sucht zwei Personen, die am Samstagabend nach 21 Uhr in Bohmte an der Bremer Straße/Bereich Zebrastreifen vor dem Gemeindebüro einen jungen Mann aufgegriffen haben, der zuvor am Busbahnhof aus einer Gruppe von mehreren Personen angegriffen und attackiert worden war.