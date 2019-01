Bohmte. Was wird in diesem Jahr wichtig in der Gemeinde Bohmte? Ein zentrales Datum ist der 26. Mai. An diesem Tag wird ein neuer hauptamtlicher Bürgermeister gewählt. Amtsinhaber Klaus Goedejohann tritt nicht wieder an. Kandidaten sind Tanja Strotmann und Thomas Rehme. Viele weitere Themen werden Bürger und Kommunalpolitik aber ebenso beschäftigen.

2019 wird erneut die Ausweisung von Baulandflächen in allen drei Ortschaften der Gemeinde Bohmte im Mittelpunkt stehen. „Die ungebremst hohe Nachfrage macht deutlich, dass die Gemeinde ein attraktiver Wohnstandort ist. Konkret wird das Baugebiet Oelinger Heide in Stirpe mit etwa 110 Bauplätzen ab Frühjahr 2019 vermarket und ab Sommer 2019 erschlossen“, sagt Bürgermeister Klaus Goedejohann. Damit könnten dann Ende 2019/Anfang 2020 die Bautätigkeiten der künftigen Grundstückseigentümer beginnen.

Im Baugebiet Sonnenfeld

In Herringhausen-Feldkamp konnte zwischenzeitlich eine weitere Fläche für die künftige Baulandentwicklung gesichert werden. In Bohmte stehen noch einige Grundstücke im neuen Baugebiet Sonnenfeld und einige Einzelgrundstücke verteilt in der gesamten Ortslage zur Verfügung. „In Hunteburg ist die Gemeinde Bohmte verstärkt auf der Suche nach neuen Bauflächen“, so Goedejohann. Zu dieser guten Nachfrage nach Grundstücken trage auch die Attraktivität Bohmtes und seiner Ortschaften als Einzelhandelsstandort und als leistungsfähiger Standort für Handel, Handwerk und Dienstleistungen bei. „Die Anstrengungen der Gemeinde Bohmte werden darauf abzielen, gemeinsam mit den sehr engagierten Werbegemeinschaften in Hunteburg und Bohmte weitere positive Entwicklungen anzuschieben und Leerstände zu verhindern beziehungsweise zu beseitigen“.

Der Breitbandausbau

Ein Thema, das wichtig für die Kommunen im Landkreis ist, ist der Breitbandausbau. In der Gemeinde Bohmte, schwerpunktmäßig in Hunteburg, werden verschiedene Kabelverzweiger ausgebaut, um für angeschlossenen Kunden höhere Bandbreiten zu erzielen. „Das schnelle Internet wird den Grundstückseigentümer, die in den Ausbaubereichen liegen, spätestens ab Mitte 2019 zur Verfügung stehen“, sagt der Gemeindebürgermeister.

Förderung durch den Bund

Weitere Anträge des Landkreises auf Förderung durch den Bund und das Land Niedersachsen sind in Vorbereitung oder schon auf den Weg gebracht, sodass in den nächsten Jahren eine ganze Reihe weiterer, unterversorgter Gebiete mit Breitband erschlossen werden können.

Der Hafen Leckermühle

Was ist mit dem Hafen Leckermühle? Nachdem nunmehr auch der Bewilligungsbescheid vom Land Niedersachsen für den Bestandshafen vorliegt, wird im Jahre 2019 mit dem Abbruch der Gebäude des Bestandshafens und mit der Neuausrichtung der Gesamterschließung zwischen B 51 und Stirper Straße begonnen. Die gesamten Planungsaufträge für den Container- und den Bestandshafen sind nach europaweiten Vergabeverfahren vergeben worden. Das Planfeststellungsverfahren zum Containerhafensoll im zweiten Halbjahr beantragt werden. Die Fertigstellung des neustrukturierten Bestandshafens ist für 2020 geplant. Insgesamt hat die Hafen Wittlager Land 16 Hektar Grundstücksflächen im Bereich des Hafens in Ihrem Eigentum, die dann parallel Schritt für Schritt vermarktet werden sollen.

Weitere Gewerbeflächen

Im Übrigen bemühe sich die Gemeinde stets, für ansässige und neue Betriebe passgenaue Flächen vorzuhalten. So wird nach jetzigem Stand das Grundstücks des ehemaligen Fernmeldeamtes an der Osnabrücker Straße im Jahr 2019 mit einer Wohn- und Gewerbebebauung versehen werden können.

Die Kinderbetreuung

Im Frühjahr wird das komplette Kindergartensanierungskonzept der Gemeinde Bohmte mit einem Volumen von rund fünf Millionen Euro umgesetzt sein. „Alle fünf Standorte sind dann den Bedürfnissen an eine kindgerechte Betreuung angepasst worden. Zudem haben sich mit der Umsetzung des Konzeptes die Rahmenbedingungen für das Personal in den Kindergärten erheblich verbessert“, betont der Gemeindebürgermeister.

Im Schulbereich steht 2019 die Digitalisierung in Form der Umsetzung der mit den Schulen gemeinsam erarbeiteten Medienkonzepte im Mittelpunkt. An allen Schulen sollen hierzu entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden.

Flurbereinigung Bohmte-Nord

In 2018 konnte das Verfahren zur Flurbereinigung Bohmte-Nord eingeleitet werden. Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft wurde gebildet und wird sich im Jahr 2019 mit der Umsetzung des in einem Arbeitskreis entwickelten Wegekonzeptes voraussichtlich ab dem Jahre 2021 befassen. Daneben werden in diesem Jahr die Arbeiten zum Ausbau der Straßen im Bereich der Siedlung Sudheide und der Endausbau im Baugebiet Heideweg in Bohmte abgeschlossen werden.

Das Dorfentwicklungsprogamm

Auch das Dorfentwicklungsprogamm läuft weiter. So ist der Bewilligungsbescheid für die Sanierung der Gemeinschaftshalle in Stirpe-Oelingen erteilt worden. Aktuell läuft die komplexe Vergabe der weiteren Planungsarbeiten, sodass die Planung im ersten Halbjahr in enger Abstimmung mit dem Ortsrat und den beteiligten Vereinen abgeschlossen werden kann. Die Umsetzung soll laut Goedejohann möglichst im zweiten Halbjahr beginnen.

Bewegungsband in Bohmte

Im Herbst 2019 soll die Antragstellung für das Bewegungsband in Bohmte auf den Weg gebracht werden. Dieser Antrag soll die Erstellung eines Mehrgenerationenspielplatzes in Höhe der Kreuzung der Wittlager Kreisbahn mit der Straße Am Schwaken Hofe und die Sanierung des Schulhofes an der Oberschule Bohmte zum Inhalt haben.

Für die Feuerwehren hat der Rat im Jahr 2018 einen neuen Feuerwehrbedarfsplan beschlossen. Darin sind weitere Fahrzeugbeschaffungen aufgeführt, die zwangsläufig in Herringhausen und Hunteburg bauliche Überlegungen notwendig machen, da die neuen Fahrzeuge in den bestehenden Gebäuden nicht mehr untergebracht werden können.

„Alles in allem wird deutlich, dass die Gemeinde Bohmte im Lichte einer nicht leichten Haushaltssituation mit einer steigenden langfristigen Verschuldung auch in Zukunft in ihre Infrastruktur und in ihre öffentlichen Einrichtungen investieren muss“, so Goedejohann. Politik und Verwaltung diskutieren im Rahmen der aktuellen Haushaltsberatungen 2019 eine Investitionsplanung bis 2030. „Diese wird nach Ihrer Verabschiedung dann sicherlich Richtschnur für die zukünftigen Investitionen in eine leistungsfähige Gemeinde Bohmte mit Ihren Ortschaften Bohmte, Herringhausen-Stirpe-Oelingen und Hunteburg sein.“