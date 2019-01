Damme. Die Polizei bittet um Mithilfe nach einem Unfall auf der Hunteburger Straße in Damme am vergangenen Freitag.

Am Freitag, 11. Januar, gegen 6.30 Uhr, befuhren ein 24-Jähriger und ein 21-Jähriger hintereinander die Hunteburger Straße in Fahrtrichtung Damme mit ihrem Pkw. Ein Lkw fuhr in die entgegengesetzte Richtung und touchierte dabei den vorausfahrenden Pkw des 24-Jährigen.

Durch den Zusammenstoß wurde nach Angaben der Polizei der Außenspiegel von dem vorausfahrenden Pkw abgerissen und schleuderte auf den hinter ihm fahrenden Pkw des 21-Jährigen. Es entstand an beiden Pkw Sachschaden.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Damme (Telefon: 05491/9500) in Verbindung zu setzen.