Musikalische Stürme der Barockzeit präsentiert die „Neue Hofkapelle Osnabrück“ demnächst in Lemförde. Foto: Sven Jürgensen

Lemförde. Auf Einladung des Vereins „KulturBunt“ findet das erste Konzert des Kammerorchesters „Neue Hofkapelle Osnabrück“ in Lemförde statt. Am 2. Februar geht es recht stürmisch in das Jahr.