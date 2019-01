Teilnahme am Bohmter Gospelworkshop ist noch möglich MEC öffnen

Tine Hamburger (rechts) leitet den Bohmter Gospelworkshop. Foto: Kirchengemeinde St. Thomas

Bohmte. Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Thomas lädt ein zu einem Gottesdienst mit Gospelchor und Neujahrsempfang. Am Sonntag, 13. Januar 2019, gibt es in der St.-Thomas-Kirche in Bohmte wieder einen Gospel-Gottesdienst. Tine Hamburger leitet den Gospelchor, der aus den Workshop-Teilnehmern vom Vortag besteht.