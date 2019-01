Bohmte. Der Dienstag ist keine Ausnahme, eher die Regel, wenn sie von 8 bis 12 und dann von 15 bis 20 Uhr an verschiedenen Orten in Bohmte gefordert ist in einem Job, der ihr im doppelten Sinne der Bedeutung auf den Leib geschnitten ist und „echt Spaß“ macht, wie Chiara Fröstl mit strahlenden Augen gesteht. Sie absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim TV 01 Bohmte.

Sie ist ein Glücksfall für den TV Bohmte und der Verein ideal für die 18-Jährige, die im Zusammenwirken mit Übungsleiterin Silke Belde als „super Partnerin“ beschrieben wird. Im Duett mit und ohne Kinder sprudeln „die Zwei“ geradezu vor Ideen, was sportliches Tanzen im TV Bohmte und dessen Räumlichkeit in der Ovelgönne in inzwischen sechs Gruppen betrifft.

Tanzgruppe „Smarties“

Neben der kleinsten Tanzgruppe „Zuckermäuse“ bis hin zu der ältesten Wettkampftanzgruppe „Powergirls“ , hat Chiara nun die Leitung ihrer eigenen Tanzgruppe „Smarties“ übernommen. Dies ist die Welt im Sport von Chiara, die selbst als Fünfjährige mit dem Tanzen anfing und begeistert auf der Bühne stand. Seit 2015 unterstützt sie Trainerin Silke Belde beim Tanzen und begleitet die Wettkampfgruppe zu Wettkämpfen und Auftritten.

Doch nicht nur im Tanzen ist Chiara aktiv. Die FSJlerin unterstützt auch die Kids beim Leistungsturnen unter der Leitung von Ilona Lubenow, was ebenso auf dem Stundenplan steht wie Einsatz und Betreuung im Fitness-Studio des Vereins.

Kleine Schwimmer

Außerdem steht mittwochs die Unterstützung der kleinen Schwimmer des TV 01 Bohmte auf dem Programm. Ab dem 1. Februar verändert sich ihr Tagesprogramm zum Teil, denn dann startet sie die zweite Hälfte ihres Freiwilligen Sozialen Jahres in der Schule, während im Gegenzug der FSJler Marius Röcker von der Schule zum Verein wechselt - beide betreut von Vereinsjugendwartin Vanessa Klausing als Mentorin.

Doch auch dieses wird Chiara nicht daran hindern, zum Teil allein und mit Partnerin Silke Belde für das Tanzen und die Kids in den Gruppen da zu sein, „denn mein Herz hängt daran“. Ihre Begeisterung zeigt sich in ihrem FSJ-Projekt der ersten Weihnachtsfeier der Tanzabteilung, die in der Turnhalle an der Jahnstraße stattfand. Mit „sehr viel Arbeit“ hat sie mit ihrer Trainerin eine Show mit sieben Tanzgruppen, den Leistungsturnern und der Taekwondo Abteilung organisiert, die 300 Zuschauer in prall gefüllter Halle begeisterten.

Fitness und Gesundheit

Eine besondere Erfahrung machte sie zudem bei einem Lehrgang zu Themen „Fitness und Gesundheit“ , der ihr „echt viel gegeben“ hat mit „coolen Leuten“ und „viel Spaß“ vor allem für den Blick nach vorn: Angeregt von diesen Erfahrungen hat sie jetzt eine Ausbildung ab 1. August im Gesundheitswesen vor Augen. Dann könnte die Ausbildung im vielfältigen Gesundheitswesen für sie genau das Richtige sein im Umgang mit Menschen, bei dem sie als Strahle-Typ ohnehin alle Chancen hat.