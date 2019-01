Sturmfolge: Äste brachen ab und fielen in Bohmte auf Gehweg und Bremer Straße. Foto: Hubert Dutschek

Altkreis Wittlage. Sturmtief Benjamin hat am Dienstagnachmittag Spuren im Wittlager Land hinterlassen. So mussten die Freiwilligen Feuerwehren in Bohmte und in Hüsede ausrücken. Bauhofmitarbeiter waren ebenfalls im Einsatz.