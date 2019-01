Bohmte/Hunteburg. Die Sternsinger haben bei der diesjährigen Aktion in Bohmte und Hunteburg mehr als 15.000 Euro gesammelt.

Am Sonntag zogen 65 Sternsinger durch Hunteburg, um den weihnachtlichen Segen in die Häuser zu tragen und Spenden für die diesjährige Sternsingeraktion zu sammeln. Zuvor feierten die 19 Gruppen in der Kirche mit der Gemeinde die Sonntagsmesse, bei der die Sternsinger den Segen erhielten und anschließend den Ort ausgesendet wurden. Das vorläufige Ergebnis liegt bei 8.123 Euro.

Das Kindermissionswerk

Mit diesen Spenden unterstützt das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ Partner auf der ganzen Welt dabei, Kinder mit Behinderungen zu schützen, zu stärken und zu fördern – damit alle Kinder ohne Einschränkungen am gemeinschaftlichen Leben teilhaben können.

78 Kinder und 25 Betreuer

Bereits am Tag zuvor waren die Sternsinger in Bohmte unterwegs. 78 Kinder und 25 Betreuer zogen von Haus zu Haus und sammelten hier einen Betrag von 7.400 Euro.