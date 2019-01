Ein lebhaftes Duo zu Besuch in Bohmte MEC öffnen

Die Hunde Happy und Safira mit Andrea Thelen und ihrem Sohn Dominique. Foto: Gertrud Premke

Bohmte. „Immer gut drauf, lustig und sie sind die Clowns in der Familie,“ so beschreibt Andrea Thelen aus dem Raum Münster bei einem Besuch in Bohmte die Wesenszüge und Eigenarten ihrer beiden niedlichen Hündinnen.