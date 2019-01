Bohmte . Die evangelische St.-Thomas-Gemeinde Bohmte plant die Fertigung eines Wandbehangs mit Motiven der Bohmter Geschichte, der dann das Gemeindezentrum schmücken soll. Mitmacher sind willkommen.

Der Wandbehang wird in Patchwork-Technik mit Applikationen gefertigt und soll eine Größe von etwa 5,50 mal 2,50 Metern haben. Die Mitte des Teppichs besteht aus der Bohmter Landschaft und wird fünf für Bohmte prägnante Türme zeigen. Das ist zum einen der alte Zechenturm, selbstverständlich die Kirchtürme der St.-Thomas Kirche und der St.-Johannes-Kirche und natürlich auch der Glockenturm des Friedhofs und der Fernsehturm.

Spaß am Nähen

Rundherum reihen sich dann Bilder der Bohmter Geschichte, die nach Zeichnungen von Uwe Kettner aus Bohmte in einer Größe von 40 mal 40 Zentimeter angefertigt werden sollten. Nun werden Helfer gesucht, die Spaß am Nähen haben und sich an diesem Projekt beteiligen wollen.

Treffen am 2. Februar

Am Samstag, 2. Februar um 10 Uhr findet das erste gemeinsame Treffen zu diesem Projekt statt. Dann können auch die Vorlagen zum Nähen abgeholt werden und jeder kann sich sein Lieblingsmotiv dazu auswählen.

Wer Interesse am Mitmachen hat, ist dazu eingeladen. „Es wäre schön, wenn sie sich im Vorfeld dazu im Gemeindebüro unter 05471/630 oder bei Ursula Heenann unter Tel. 05471/2101 anmelden würden“, so die Kirchengemeinde.

Stoffreste sammeln

Des Weiteren werden Stoffreste aus Baumwollstoffen gesammelt. Diese können im Gemeindezentrum der St. Thomas Gemeinde Bohmte in dem dafür bereitgestellten Kasten abgegeben werden.