Bohmte. In der Gemeinde Bohmte wird die maschinelle Straßenreinigung in diesem Jahr ausgeweitet. Der Rat hat in seiner jüngsten Sitzung die entsprechenden Satzungsänderzungen beschlossen. Zudem steigen die Gebühren für die Reinigung.

Der bisherige Gebührensatz in der Reinigungsklasse A beträgt 0,82 Euro je Meter Straßenfront. Der neue Gebührensatz, der ab 2019 gilt, sieht in der Reinigungsklasse A auf 1,10 Euro je Meter Straßenfront vor.

Höhere Entsorgungskosten

Hintergrund: Die Firma Alba, die den Auftrag zur Durchführung der maschinellen Straßenreinigung hat, teilte der Kommune mit, dass aufgrund der Entwicklungen im Bereich der Personalkosten, der Betriebskosten und insbesondere der Entsorgungskosten für den Kehricht, eine Steigerung des derzeitigen Reinigungspreises zum 1. Januar erfolgt. „Bislang sind die Kosten seitens der Firma Alba seit der letzten Ausschreibung zum 1 Januar 2013 konstant geblieben und wurden nicht erhöht“, darauf weist die Verwaltung hin.

Entlang der Hauptstraßen

Anlieger der Siedlung Tappenwiese mit den Straßen Mittelweg, An der Hunte und Blumenstraße in der Ortschaft Bohmte hatten den Stein ins Rollen gebracht. Anlieger waren an die Gemeinde Bohmte herangetreten mit der Frage, ob nicht auch vor ihren Grundstücken die Gosse maschinell gereinigt werden könnte. Bis dahin war die maschinelle Reinigung nur entlang der Hauptstraßen in den Ortschaften Bohmte und Hunteburg durchgeführt worden.

Gute Erfahrungen

Nach den guten Erfahrungen in der Ortschaft Bohmte hatte sich der Ortsrat 2018 für eine Ausweitung der Kehrbereiche ausgesprochen. In Bohmte wird nun in allen Siedlungsstraßen maschinelle gereinigt, bei denen dieses möglich ist. Die entscheidende Voraussetzung ist jeweils eine Bordsteinkante, damit der Kehricht nicht auf das Grundstück gefegt, sondern von der Maschine abgesaugt werden kann. Es braucht also ein Hochbord entlang der Straße.

Thema in den Ortsräten

Die Ortsräte Hunteburg sowie Herringhausen-Stirpe-Oelingen hatten sich ebenfalls mit dem Thema maschinelle Straßenreinigung befasst. Hier ist das Ergebnis allerdings anders. Bürger konnten sich beim zuständigen Fachdienst der Gemeinde melden und mitteilen, ob an ihrer Straße die Kehrmaschine fahren soll. In Hunteburg gibt es keine neuen Kehrbezirke. Die Zahl der Rückmeldungen war gering, sodass der Ortsrat von der Ausweitung abgesehen hat. Ortsbürgermeister und und Gemeinderatsmitglied Norbert Kroboth fasste das Resultat prägnant zusammen: „Hunteburg will nicht“.

Zwei Rückmeldungen

Wie sieht es in Herringhausen-Stirpe-Oelingen aus? Die Resonanz in der Ortschaft war ebenfalls sehr gering. „Es sind zwei Rückmeldungen aus der Siedlung Stirpe eingegangen, wobei eine Rückmeldung sich für die Teilnahme ausspricht und die andere sich dagegen ausgesprochen hat“, so Ratsmitglied und Ortsbürgermeister Arnd Sehlmeyer. Persönlich hat Sehlmeyer dann mit mehreren Bürgern, deren Straßen infrage kommen, über das Thema gesprochen. Auch bei der Verwaltung gab es noch Rückmeldungen. In der Ortschaft wird nun doch der Kehrbezirk geringfügig ausgeweitet.