Bohmte/Wehrendorf. Die Landesstraße 85 zwischen Wehrendorf und Bohmte wird in der zweiten Jahreshälfte 2019 saniert.

Dies sagte Cord Lüesse, Leiter des Geschäftsbereichs Osnabrück der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Donnerstag im Gespräch mit unserer Redaktion. Lüesse: „Die Straße hat es auch nötig.“

Die Abstimmungen mit den zuständigen Stellen und Behörden werden nach den Worten Lüesses „jetzt laufen, so dass es in der zweiten Jahreshälfte entsprechend losgehen kann.“

Die viel befahrene Verbindung zwischen Bohmte und Wehrendorf befindet sich in einem maroden Zustand. Absackungen, Spurrillen und Straßenschäden in der Fahrbahnoberfläche sollen deshalb in absehbarer Zeit der Vergangenheit angehören. Hinzu kommt ein kurzes Teilstück der Ortsdurchfahrt Wehrendorf, das erneuert werden kann.

Bohmtes Bürgermeister Klaus Goedejohann begrüßt das Vorhaben ausdrücklich: „Der Zustand dieser wichtigen und viel genutzten Verbindungsstraße macht eine Sanierung dringend erforderlich. Gut, dass jetzt etwas geschieht.“