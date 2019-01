Herringhausen. Camilla ist die beste Freundin von Charlotte Pelzer aus Herringhausen. Das flauschig weiche Kaninchen Camilla ist ein Löwenkopfkaninchen, eine besondere Kaninchenrasse mit einer Löwenmähne.

Camilla ist erst ein Jahr alt. „Ich liebe alle Tiere, besonders aber Kaninchen. Mit ihnen kann man so richtig schmusen. Camilla wohnt mit Carlos in einer Kaninchenstube zusammen,“ sprudelt es mit Begeisterung aus der siebenjährigen Charlotte heraus.

Charlottes Mama Daniela steht daneben und erläutert, dass Carlos kastriert wurde, bevor Camilla mit in den Käfig kam. So ist einer weiteren Vermehrung der Kaninchen rechtzeitig vorgebeugt, denn das Pärchen soll ausschließlich zum Spielen sein.

Carlos war bereits im Frühjahr um die Osterzeit als tierischer Freund im Wittlager Kreisblatt zu sehen.

Foto: Gertrud Premke



Die Weihnachtszeit hat Camilla schon mal überstanden. Immerhin war es Albrecht Dürer, der sein Hasenbild zu Weihnachten einem reichen Kaufmann verkaufte, um damit über die Runden zu kommen.

Charlottes vierbeiniges lebendiges Plüschtier Camilla soll aber nicht verkauft werden oder gar als Hasenbraten auf dem Tisch landen. Stattdessen haben Camilla und Carlos zu Weihnachten eine Extra-Portion Leckerbissen bekommen, eine dicke rote Karotte zum Knabbern. „Damit sie noch lange bei uns sind“, freut sich die kleine Tierliebhaberin Charlotte und schmiegt sich so richtig in das daunenweiche Fell, was die Häsin sichtlich genießt.